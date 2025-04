Bernabé replica al president: "No es el más adecuado para hablar de la seguridad de los valencianos ante una dana"

Generalitat y Gobierno mantienen el cruce de acusaciones sobre las responsabilidades de la dana cinco meses después de la tragedia. Este miércoles el choque se ha originado por las palabras del president Carlos Mazón, quien ha minimizado las amenazas que ha denunciado contra él la Generalitat y ha desplazado el foco a la "sensación de inseguridad" que según el jefe del Consell sienten todos los valencianos por la falta de obras del Gobierno en los barrancos.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no ha tardado en replicar al popular. Lo ha hecho sin entrar a rebatir sus acusaciones de que el Ejecutivo central "no ha movido ni un músculo" y se ha limitado a mantener a Mazón atrapado en el 29 de octubre con una única frase. "Yo creo que el president de la Generalitat no es el más adecuado para hablar de la seguridad de los valencianos ante una dana", ha señalado hasta en dos ocasiones ante la insistencia de los medios.

"No hay más denuncias"

Sobre las amenazas al president aireadas por la Generalitat y que una de ellas ha derivado en la detención de una persona, Bernabé ha informado que "hasta la fecha" la Policía Nacional no tiene registradas más denuncias que las tres de las que informó este martes y ha prometido toda la colaboración con el gobierno valenciano en este sentido.

Asimismo, ha insistido en su "condena a todo tipo de violencia, agresiones y amenazas" y ha transmitido a los cuerpos de seguridad su "agradecimiento personal por el grandísimo trabajo" que realizan para "garantizar la seguridad de las personas".

