El Consell defiende su presupuesto "más real" pese al exceso de déficit y 1.300 millones 'reivindicativos'

No es fácil estar al frente de la Conselleria de Hacienda, especialmente cuando toca el periodo de presupuestos. La incomodidad no es solo durante los días de negociación, cuando se ha de frenar los deseos de recursos del resto de compañeros de gobierno, sino que también llega después, con la explicación de los mismos en la comisión de las Corts donde en lugar de hablar de obras, inversiones o proyectos visibles, su titular tiene que centrarse en términos como deuda, déficit, impuestos o hasta en detallar los gastos de otra conselleria, la de Presidencia.

Lo ha vivido este miércoles Ruth Merino donde pese a explicar inversiones o acciones concretas de su departamento (mejora de la informatización de la administración, impulso de la carpeta ciudadana o ayudas al emprendimiento), estas han quedado opacadas por el debate sobre el conjunto en sí de todas las cuentas, con acusaciones de la oposición sobre "partidas ficticias", haber hecho "trampas contables" y alertar de que incumplen la ley frente a las reivindicaciones de la propia consellera de ser los presupuestos "más reales".

El foco está de nuevo en los ingresos y en concreto en dos vertientes: el desvío respecto al objetivo de déficit, del 1,2 %, doce veces más que el techo que marca el Gobierno (0,1 %) y la recepción de determinados fondos, especialmente por parte del Estado. Sumadas estas dos cuestiones, según han reprochado José Díaz del PSPV y Carles Esteve de Compromís, las partidas que calificaron como "ficticias" superan los 3.000 millones, una polémica que ya estuvo en las cuentas del año pasado.

Merino, con los diputados del PSPV durante la Comisión de Hacienda, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

En concreto, son 1.371 millones, cuantías incluidas, tal y como ha admitido Merino, que la Generalitat "debería recibir del Estado" como son los 347 millones en Dependencia y otros 1.022 millones del FOGA, el gasto sanitario de las personas de otras partes de España o de fuera atendidas por la Comunitat Valenciana; partidas que antes, con el Consell de la izquierda, eran "reivindicativas" en terminología del Botànic y "ficticias" para el PP y ahora se le da la vuelta.

A ello se suman los 1.700 millones que supone la diferencia entre el límite de déficit señalado por el Gobierno central, 0,1 % respecto al PIB, y el presupuestado por el Consell, 1,2 %. Frente a los reproches por "incumplir la ley" y el mandato, Merino ha negado la mayor y ha defendido que se ciñe "al marco europeo" del techo de gasto que se sitúa en el 3,2 %. "La normativa europea prevalece frente a la Estatal, Sánchez la deberá cambiar", ha señalado al tiempo que ha indicado que esta cuantía de 1.700 millones del déficit "coincide con el fondo de nivelación de expertos".

"Son más reales que nunca", ha reivindicado la consellera exhibiendo algunos datos económicos del cierre de 2024 como la reducción del déficit (el descuadre entre ingresos y gastos) de 800 millones respecto a 2023 y hasta 1.200 millones respecto a 2022, el último ejecutado íntegramente por el Botànic. No obstante, este déficit se situó en 2.500 millones, un 1,68 % del PIB, ocho veces el porcentaje previsto en las cuentas de ese año por la misma consellera (un 0,3 %), lo que alerta de que la desviación incorporada a los presupuestos de 2025 pueda variar.

Eliminación de impuestos

Más allá del déficit y los posibles "ingresos ficticios", Merino ha destacado los presupuestos por su "eficiencia, rigor y responsabilidad" y por ser "los más sociales de la historia", ha alertado de la "situación financiera crítica" de la Generalitat, ha cargado duramente contra el Gobierno de España por no actualizar las entregas a cuenta y no reformar la financiación autonómica, ha contrapuesto que el Consell sí que haya presentado las cuentas y el Ejecutivo central no "por motivos partidistas y personalistas" y ha destacado el apoyo de Vox para que este proyecto legislativo pueda salir adelante.

No obstante, el respaldo definitivo de los voxistas queda aún pendiente de las enmiendas de las que ya han advertido. De hecho, en su última intervención, la portavoz de Hacienda de Vox en las Corts, María Teresa Ramírez, ha remarcado que propondrán cambios (a priori, pactados con el PPCV) con recortes en el Impuesto de Transmisiones y el de Actos Jurídicos Documentados, eliminación de tasas medioambientales, cambios en el de Sucesiones y eliminación de partidas a la cooperación internacional.

