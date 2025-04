DANA, geografía e historia

Kant nos dejó una enseñanza que ignoramos a menudo, cuando debería ser un principio rector de la sociedad actual, especialmente de su formación: la geografía y la historia son dos materias de conocimiento esenciales para el ser humano.

La primera nos sitúa en el espacio; la segunda en el tiempo. Dos ejes esenciales para el funcionamiento del cerebro humano o, dicho de otro modo, dos ejes sin los que el ser humano no podría alcanzar racionalidad. Si a estas dos materias añadimos la filosofía y la filología tendremos el cuadrilátero perfecto del raciocinio, de la sociabilidad humana.

Pues bien, son las materias más maltratadas en las sucesivas reformas educativas que se han ido desarrollando en nuestro país en las últimas décadas. Un desastre que nos conduce a un analfabetismo funcional en la sociedad española. No sabemos localizar en el espacio y en el tiempo, no sabemos leer y, lo peor, no sabemos pensar. Así estamos. Ahora interesa lo rápido, lo técnico, la herramienta, lo que no requiere reflexión profunda. Y sin embargo la realidad es tozuda y coloca la necesidad de cada conocimiento, su importancia para el funcionamiento de una sociedad, en su sitio.

Estos meses tras la DANA de Valencia he escuchado en numerosos foros frases del tipo «qué falta tenemos de conocimiento geográfico e histórico», es decir, de saber cómo ha estado y cómo está el territorio y las consecuencias que ello tiene para la propia seguridad de la vida.

Desconocemos los extremos del clima mediterráneo, la torrencialidad de sus cursos fluviales, la ocupación de espacios de riesgo…En definitiva, nos hace falta mucha más geografía e historia. Porque el desconocimiento de estas dos materias nos hace más vulnerables, aumenta el riesgo de los territorios, y, lamentablemente, provoca muertes con ocasión de episodios de rango extremo.