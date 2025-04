Mompó defiende que los bomberos no debían revisar el caudal del Poyo el 29-O

Quién debía haber hecho qué el 29 de octubre ante la dana continúa siendo pelota de golpeo cinco meses después. Así, tras la declaración del exinspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia, donde aseguró que a las 14:30 horas fueron efectivos de este organismo a ver el caudal del barranco del Poyo y vieron que estaba bajando, el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha señalado que desde las 17 horas esta vigilancia ya no era competencia de los bomberos.

"Hay que contextualizar, lo que comentó es que los bomberos fueron a hacer un trabajo que no era su trabajo", ha expresado Mompó unas horas después de la declaración de Basset. En ella, el exresponsable del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia explicó que a las 12:20 horas una unidad fue enviada al Poyo a ver el caudal de este y luego al de Chiva y a partir de las dos y media el nivel había descendido. Ante ello, y al ser la hora de comer, Basset ordenó la retirada de estos efectivos a la base y no vuelven a hacer mediciones.

De hecho, Basset durante su intervención en la comisión de investigación asegura que cuando van a realizar la medición al barranco del Poyo, sobre las 12, van "no porque fuera encomendado por la Generalitat, sino nosotros mismos enviamos dos unidades a hacer revisión: una a la zona del Magro y otra a la del barranco del Poyo".

Quién debía vigilar este caudal en el Poyo (que acabó convirtiéndose en la parte más mortífera de la emergencia) ha sido uno de los frentes de batalla desde el 29-O. Las explicaciones de Basset exhimirían a la Confederación Hidrográfica del Júcar de informar sobre este barranco, algo que ha negado Mompó. En este sentido, ha asegurado que a partir de las 17 horas, cuando se decreta el nivel 2 de emergencias por inundaciones el seguimiento de este caudal ya "no es responsabilidad de los bomberos".

Es a partir de esa hora, cuando ya se ha constituido el Cecopi con el que Basset queda nombrado como director operativo de la emergencia, cuando se producirá un incremento sustancial del caudal. Así, de los 28 hectómetros cúbicos que se midieron a las 15 horas cuando ha dicho que se retiraron las unidades de bomberos provinciales, se pasó "dos horas después" a 1.600 hectómetros cúbicos, "una barbaridad".

"No es vinculante"

A esa hora, no obstante, por el nivel de emergencia, la ley señala como responsable a la Generalitat y a los bomberos forestales de la medición de este caudal. Es precisamente este nivel de emergencias y el plan que lo regula en el que se ha escudado Mompó para señalar que Mazón "no es el responsable" del envío del ES Alert, algo que también indicó Basset en la comisión: “Que estuviera Mazón o no, no es vinculante porque no era su responsabilidad. La responsabilidad es de la dirección del plan", indicando que era Salomé Pradas.

"Es el director del plan el que autoriza o no autoriza. El responsable es el que toma la decisión, la consellera [Salomé Pradas]”, aseguró Basset quien insistió: “El director del plan es la consellera en este caso, está establecido. No hay más. Que estuviera Mazón o no, no es vinculante en la decisión de lanzar el aviso. Desconozco si hubo o no retraso ‘esperando a’. Lo que está claro es quién era el responsable de decir 'esto si tira para adelante'”.

La comparecencia de Basset en la comisión de investigación fue a puerta cerrada, como viene siendo habitual en la corporación y a diferencia de lo que ocurre en el Senado o ocurrirá en las Corts, y no se conoce su contenido hasta que los portavoces informan sobre ello o se sube posteriormente el vídeo entero. Por si hay posibilidades de cambio, Mompó ha señalado que no tienen "previsto" cambiarlo. "Es el funcionamiento pactado", ha asegurado.

