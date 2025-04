Rectores de la pública y la privada aplauden que se "apueste por la calidad" al autorizar nuevas universidades

Rectores valencianos de universidades públicas y privadas aplauden que la reforma de la normativa estatal para crear, reconocer y autorizar universidades en España que prepara el Gobierno "apueste por la calidad de la enseñanza universitaria y de la investigación". Así lo destacan tanto la rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, Eva Alcón, que es a su vez presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), como los rectores de la Politècnica de València (UPV), José Capilla, y de la Universidad Católica de Valencia (UCV), José Manuel Pagán.

La rectora de la Jaume I de Castelló, Eva Alcón, en la sala de reuniones del Rectorado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Alcón subraya que desde la CRUE, entidad que agrupa a 50 universidades públicas y 27 privadas, "siempre hemos mantenido la necesidad de apostar por la calidad de las universidades como instituciones de educación superior y de investigación". Para la rectora de la UJI "es imprescindible apostar por la calidad y es imprescindible hacerlo para mantener la confianza que la sociedad ha depositado en las universidades como espacios de oportunidades y también como inversión de futuro".

"Distinguir entre buenas y malas universidades"

Desde la universidad privada, el rector de la UCV, aboga por "huir de cualquier estigma en función de la de la titularidad de la universidad: la clave no está en si es pública o privada, sino en distinguir entre buenas y malas universidades". En esta defensa de la calidad de las universidades, independientemente de su titularidad, Pagán sostiene "que hay líneas que conviene trazar, pues una universidad que, por ejemplo, no investiga, no puede aspirar a ser reconocida como tal".

El rector de la Universidad Católica de Valencia (UCV), José Manuel Pagán, en su despacho. / Miguel Angel Montesinos

Además, el rector de la Católica incide en que en el caso de las privadas "es importante también diferenciar las de iniciativa social, es decir, donde no hay un ánimo de lucro", en referencia a la universidad del Arzobispado de Valencia.

"Criterios de excelencia para todos"

Para el rector de la Politècnica la nueva normativa "va a suscitar mucho interés en el sistema universitario" debido a que las regulaciones existentes sobre la calidad de las universidades "aparentemente no han sido efectivas". Capilla defiende que es "sin duda imprescindible garantizar la calidad de las universidades, tanto en el ámbito docente como en el de la investigación y en el de la transferencia, para que sean de verdad ese ascensor social al que la ciudadanía pueda acceder en igualdad de oportunidades". "El problema que tenemos es que se está extendiendo el concepto de universidad a otro tipo de centros que quizás puedan tener su papel, pero que pueden tener carencias en investigación, falta de una calidad verdaderamente contrastada u otras carencias en comparación con lo que el conjunto de las mejores universidades del sistema", apunta. El responsable de la UPV considera "muy relevante que se aborde el problema y que se apliquen criterios de excelencia claros y exigentes, y, por supuesto, criterios de rendición de cuentas a la sociedad". Unas exigencias que a su juicio deberían aplicarse "a todas las universidades" independientemente de su titularidad.

El rector Capilla en el balcón de su despacho, con los jardines del campus de Vera al fondo. / Fernando Bustamante

El sistema universitario valenciano lo integran 9 universidades, cuatro de ellas privadas, que según las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades formaban en el curso 2023-2024 a 189.702 alumnos de grado, máster y doctorado. Siete de cada 10 alumnos estudian en la pública, un total de 134.591, mientras que las privadas contaban con 55.111 estudiantes. En ocho cursos las universidades privadas valencianas han doblado con creces su alumnado al ganar 31.870 estudiantes, mientras las públicas atendían el curso pasado a 7.731 alumnos más que en el 2015-2016. Por tanto, 8 de cada 10 alumnos que ha ganado la universidad valenciana se ha matriculado en la privada.

La batalla de los máster

El auge de la universidad privada valenciana llega principalmente por la vía de los estudios de máster, que en ocho cursos han cuadruplicado su matrícula al ganar más de 18.000 alumnos mientras en la pública el crecimiento no llega a 4.800 alumnos. Esto ha hecho que las privadas ya formen a la mayoría de alumnado de máster con casi 23.500 estudiantes frente a unos 18.900 en el caso de la pública, cuando 8 cursos antes las públicas concentraban siete de cada 10 matrículas.

En los grados también ganan alumnado las privadas, 13.500 más en ocho cursos, mientras las públicas has perdido 1.800. No obstante, en estas titulaciones aún sigue siendo mayoritaria la red pública con cerca de 8 de cada 10 alumnos: 105.260 frente a 31.142.

