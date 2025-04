Con estilo y a todo gas, así desmonta Nico García algunos mitos sobre el autismo

Si se sube a un kart gana la carrera. Sin triquiñuelas, ni picardía. Con velocidad y concentración. De hecho, fue subcampeón de la Comunitat Valenciana (en la modalidad Junior) y eso que empezó tarde el torneo y le faltaron dos carreras. Si practica acrobacias realiza saltos de nivel "experto". Si Nico García fuera neurotípico su éxito estaba asegurado. Sin embargo, con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) debe luchar cada día frente a las barreras sociales a las que se enfrenta para hacer lo mismo que el resto, pero con sus tiempos, rutinas y particularidades.

Este miércoles se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y Levante-EMV habla con Nico y con su familia en aras de dar voz a un trastorno sin cura que es "muy desconocido" e implica "visibilizar que pueden hacer lo mismo que el resto, con determinadas adaptaciones". Y eso que cuando ha tenido que competir con las mismas reglas y en igualdad de condiciones que el resto, Nico ha demostrado ser el número uno. Ahora, su ocio se centra en practicar acrobacias en camas elásticas mientras sueña con ser modelo, algo que "puede hacer y que le aportaría unos ingresos". Y es que tras una serie de incursiones en el mundo de la moda consiguió ser "embajador" de una marca, pero la dana del pasado 29 de octubre se llevó esa oportunidad, además de generarle un estrés y una ansiedad de la que ahora se empieza a recuperar tras ver arrasado su entorno y también su rutina.

Nico García muestra una revista en la que apareció como modelo. / Germán Caballero

Cuatro meses encerrado tras la dana

"Nico se ha pasado sin salir a la calle cuatro meses. No entendía qué había pasado y sobre todo, no entendía que era algo que no iba a volver a pasar. Pero se asomaba a la ventana y era todo barro y destrucción. No teníamos luz ni agua caliente, pero Nico se tiene que duchar todos los días. La limpieza es una de sus obsesiones. Hemos tenido mucha ayuda por parte de Autismo España, que envió a voluntarios y terapeutas", señala Raquel, su madre. "En mi empresa también nos han ayudado. Nico cuenta con la ayuda de su psiquatra y de tres psicólogos porque el trauma ha sido grande y le ha generado miedo a salir a la calle. Hace un mes que ha empezado a salir y a recuperar sus rutinas que consisten en ir al centro de día y a entrenar las acrobacias. Le dimos una sorpresa por su cumpleñaos, en el karting y con una batucada. Fue emocionante", continúa Raquel. Y, de nuevo, compitió en el circuito y quedó el primero.

Nico, junto a la batucada "sorpresa", antes de competir en el circuito de karting. / Levante-EMV

"Dejamos de competir en el karting porque no tenía esponsor y la economía familiar no podía soportar el esfuerzo que conlleva. Además, en su caso, había que viajar sí o sí el día de antes para que se familiarizara con el circuito porque Nico necesita sus tiempos, y eso aún encarecía más el fin de semana de carrera. Así que dejamos de competir pero cuando podemos pues regresamos al karting porque se le da bien y le encanta la velocidad", añade.

Acrobacias imposibles

Y empezó con las acrobacias. "Nico es deportista y persistente. No sabía ni hacer una voltereta y a día de hoy hace cosas increíbles", explica su madre, que no descarta que pueda dar clases como una salida laboral. "Nico nos dijo que eso le gustaría, y podría hacerlo. Cuenta con la ayuda del asistente personal y creemos que, gracias a ese refuerzo, podría dar clases porque el asistente personal le ayuda a comunciarse, a pesar de que Nico es verbal y se comunica pero para dar una explicación larga necesita ayuda", añade.

Para ser modelo, sin embargo, no necesita fluidez en el habla. Sin embargo, y a pesar de que presencia física tiene "los diseñadores y la industria no están por labor de trabajar con personas con discapacidad. Si le ven físicamente le llaman pero luego al saber que tiene autismo eso conlleva una serie de tiempos y adaptaciones que no quieen asumir", afirma la madre. La dana. además, se llevó por delante una oportunidad que ojalá se repita.