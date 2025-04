Mazón critica la falta de obra hídrica pese a los 202 millones previstos por la CHJ

Consell y Gobierno mantienen su duelo de versiones cruzadas sobre las dana cinco meses después de la tragedia. Ayer el motivo del choque fueron las obras de adecuación de barrancos, que la Generalitat dice que el Ejecutivo no ha iniciado pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene previsto un gasto de 202 millones de euros en 120 actuaciones, 50 de ellas ya finalizadas.

El origen del nuevo fuego cruzado está en unas declaraciones del president Carlos Mazón en las que el popular minimizó las amenazas contra él que ha denunciado la propia Generalitat y desplazó el foco hacia la «sensación de inseguridad» que según el jefe del Consell sienten «todos los valencianos» por la ausencia de obras acometidas por el Ejecutivo central en barrancos como el Poyo o la Saleta.

En declaraciones a los medios de comunicación, que le preguntaron sobre si le inquietan las amenazas de muerte que ha recibido —hay tres denuncias interpuestas según la Policía y una detención—, Mazón afirmó que la seguridad que le «preocupa» es «la de los afectados de la dana, porque las obras para evitar que esto vuelva a ocurrir» no se han iniciado. Acusó a Moncloa de no haber actuado en los barrancos «en años» y de no haber «movido un músculo» después de la riada.

«El Gobierno no ha puesto en marcha ni siquiera el más mínimo trámite para las obras que necesitamos», por lo que consideró «urgente» que esa «sensación de inseguridad acabe» y se inicien las obras.

La respuesta de Moncloa

El Gobierno no tardó en replicar al jefe del Consell con cifras. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el gasto previsto en la reparación de daños en barrancos, cauces de río, caudalímetros, canales y en la presa de Forata supera ya los 202 millones cinco meses después de la dana. Los contratos de emergencia que ha ido redactando y adjudicando la CHJcontemplan por el momento hasta 120 actuaciones, de las que una cincuentena se encuentran ya finalizadas.

El resto, distribuidas por toda la provincia de Valencia, se halla en fase de ejecución. Aunque la rambla del Poyo y el Magro centran muchas de las intervenciones, las obras incluyen también los estragos causados por las lluvias posteriores a ese día y que afectaron al interior de Castellón.

Entre las inversiones de mayor calado figuran los trabajos en el canal Júcar-Túria, con 30 millones de euros, para restablecer y asegurar el suministro hasta la potabilizadora de Manises. La devastación de la crecida del Magro y sus afluentes fue de tal magnitud que ha obligado a destinar una partida de 44 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras, motas de protección o refuerzo de taludes. El organismo de cuenca señala al respecto que aún se están valorando y definiendo las diferentes faenas con el fin de aumentar el resguardo frente a posibles avenidas.

Además, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también rebatió verbalmente a Mazón al señalar que «no es el más adecuado para hablar de la seguridad de los valencianos ante una dana».