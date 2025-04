Vox presiona al PP con una Oficina Antiokupación autonómica y recorte a la patronal y sindicatos

La Oficina Antiokupación que el Ayuntamiento de València impulsó la semana pasada podría tener su réplica a nivel autonómico. Es una de las enmiendas planteadas por Vox en las Corts a la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento, una propuesta que, según ha señalado su síndic, José María Llanos, está “negociado” con el PP, del que necesitaría su voto para que esta medida salga adelante, igual que las otras 50 enmiendas registradas por esta formación o viceversa por parte de los ‘populares’, que presentarán una setentena.

La alianza de populares y voxistas tendrá en las enmiendas a la ley de Acompañamiento una de sus pruebas más destacadas. Serán un centenar de modificaciones dentro del cajón legislativo que supone este debate entre las propuestas por PP y Vox. Ambas formaciones no han presentado ninguna enmienda de manera conjunta, no obstante, Vox ha incidido en que las medidas están “negociadas”, sin aclarar que cuántas y dejando la puerta abierta a “transaccionales”.

Una de ellas es la Oficina Antiokupación que ha anunciado Vox que llevará vía enmienda. Llanos no ha desgranado en qué sentido será esta, si será exactamente igual que la que ha impulsado el Ayuntamiento de València, pero ha considerado que tendrán “fines parecidos” como el “asesoramiento” y el “acompañamiento” de propietarios de viviendas. “Es una preocupación que no se puede negar”, ha indicado la síndica adjunta del PP, Nieves Martínez, no confirmando su voto a favor, pero abriéndose a este apoyo.

Cambio fiscal

Además de esta Oficina Antiokupación, otras enmiendas que Vox ha puesto sobre la mesa es la bajada de una décima en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y de un punto, del 10 al 9 %, sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el que se paga con las transacciones de vivienda. También ha señalado que se está estudiando la posibilidad de efectuar una modificación del tramo autonómico del IRPF, aunque sin aclarar.

No será en la ley de Acompañamiento, pero sí en las futuras enmiendas de los presupuestos, donde los voxistas presionarán al PP con una bajada del presupuesto para sindicatos y patronal. En concreto, un 30 % de recorte, según ha asegurado Llanos. En un principio, habían puesto el foco sobre los representantes de los trabajadores, pero ahora ha admitido que este descenso de la subvención afectaría también a la patronal, una medida a la que, aparentemente, el PP ha dado su visto bueno. Así, su portavoz adjunta ha hablado de “ajuste presupuestario lo más justo posible” y que sea “para todos”.