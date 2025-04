Las Trobades se rebelan contra el acoso al valenciano en la escuela

Más de 11.000 personas han defendido hoy el uso del valenciano en las Trobades d'Escola Valenciana de l'Algueña (municipio alicantino del Vinalopó), Aielo de Malferit (la Vall d'Albaida) y Algímia d'Alfara (el Camp de Morvedre). Los participantes han reivindicado el derecho a estudiar en valenciano ante la ley educativa de PP y Vox, que "pretende crear un conflicto lingüístico con medidas como la consulta de la lengua base a las familias", según subrayan los organizadores.

Bajo el lema "En València, lliures i amb orgull" la Coordinadora per la Llengua Terres del Vinalopó, la Coordinadora per l'ensenyament en València de Camp de Morvedre (Cevcam) y la Coordinadora de la Vall d'Albaida per la defensa i ús del valència han impulsado las movilizaciones, que mañana se repetirán en Albuixech (l'Horta Nord) y Fortaleny (la Ribera).

La canción 'Paradís' de las Trobades ha acompañado esta tarde la celebración de la XXXVII Trobada d'Escoles en València de la Vall d'Albaida en Aielo de Malferit. El municipio ha acogido la fiesta por la lengua por tercera vez tras las ediciones de 1990 y 1991. Los actos han incluido un pasacalles, 59 talleres escolares y el concierto de Tendur, y han contado con la presencia de 3.000 personas.

"Mantener vivo un legado histórico"

La presidenta de la Coordinadora de la Vall d'Albaida para la defensa y uso del valenciano-Escola Valenciana, Enri Mollà Solar, ha señalado en su discurso la importancia de cuidar la lengua y la cultura cada día. "La cultura es la expresión viva de un pueblo que tiene que luchar por su identidad". "Hablar en valenciano es asumir el compromiso de mantener vivo un legado histórico que nos define como sociedad, pueblo y país. Queremos continuar siendo un pueblo orgulloso de su legado y que mira al futuro con ilusión y con la voluntad de construir una sociedad más justa, más plural y más respetuosa con su diversidad".

La Trobada ha contado con la asistencia de Pilar Gregori, de Escola Valenciana; el alcalde y la edil de Educación de Aielo, Juan Rafael Espí y Laura Pérez; los concejales Cristian Verdú y Matilde Castelló; y el diputado de Compromís, Jesús Pla.

Algímia d'Alfara

El colegio Palància de Algímia d'Alfara ha sido el punto de arranque de la Trobada del Camp de Morvedre. La música valenciana ha marcado el desfile que anunciaba la fiesta por la lengua. A la jornada han asistido cerca de 5.000 personas procedentes de Sagunt, Canet d'en Berenguer, Gilet, Faura, Benifairó de les Valls, Quartell, Estivella, Albalat dels Tarongers, Petrés, Quart de les Valls, Torres Torrres, Banavites, Alfara de la Baronia y Algar de Palància, junto a los vecinos de Algímia.

Particìpantes en la Trobada de Algímia d'Alfara, esta tarde. / Levante-EMV

La presidenta de Cevcam, Fina Mateu Bolòs, ha subrayado que la Trobada "da más fuerza para continuar trabajando por la plena normalización lingüística". "Tras la consulta a las familias y los resultados, necesitamos estar juntos para reivindicarnos", ha insistido. La presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó i Carinyena, ha defendido durante la lectura del manifiesto de las Trobadas 2025 la igualdad lingüística. "Queremos que nuestros hijos no encuentren caminos cerrados, horizontes oscuros y dificultades añadidas, que conozcan en igualdad de condiciones el valenciano y el castellano".

En los actos han estado el alcalde de Algímia d'Alfara, Ernest Buralla; representantes municipales de todos los pueblos de la comarca; la diputada de Compromís Mónica Álvaro Cerezo; y representantes políticos, sociales y culturales de la comarca.

L'Alguenya

Por la mañana, la fiesta por la lengua y la cultura ha vuelto a l'Alguenya (municipio de 1.400 habitantes) 24 años después. El encuentro, con 3.000 participantes, ha llenado las calles de música festiva y mensajes reivindicativos. El acto lo han organizado los centros educativos del municipio, la Coordinadora per la Llengua Terres del Vinalopó - Escola Valenciana y el Ayuntamiento de l'Alguenya.

La jornada ha estado marcada por unas camisetas de color magenta con la imagen del ilustrador Natxo Sarvatxo. Durante la mañana se han celebrado talleres escolares, actuaciones de música, danzas tradicionales, un almuerzo popular, un concierto de Dani Miquel y la exposición Primavera Musical.

La vicepresidenta de Escola Valenciana, Inma Garrigós i Albert, ha recordado que también es un homenaje "a las personas que hacen y son escuela en valenciano como profesores, familias y activistas". "Este año, ante la nueva ley educativa del gobierno valenciano, que amenaza con arrinconar el valenciano en el colegio, la principal reivindicación es la defensa del derecho de los alumnos a estudiar en valenciano, un modelo de éxito lleno de oportunidades de futuro", ha añadido.