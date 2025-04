Una ultra-encuesta y unos suspiros de España a la espera del líder

“¿Qué hace una mujer como usted en un sitio como éste?”, preguntaba el “speaker-animador” a una de las asistentes al mítin con paella organizado este domingo por Vox en Fira Valencia. “He venido a defender España”, respondía orgullosa la mujer que, como otras 2.300 personas -según presumió el mismo speaker-animador-, esperaban la llegada de su líder Santiago Abascal en su primera visita oficial a la Comunitat Valenciana desde la campaña de las elecciones europeas de 2024.

Ataviado con chaqueta azul estilo Harrington, camisa blanca y pantalones vaqueros, Abascal se presentó puntual ante una audiencia con una edad media que rondaría digamos que los 50 (las masas de jóvenes simpatizantes ya parecen ser cosa del pasado) y que, a la espera del acontecimiento, había podido matar el tiempo escuchando canciones como “Suspiros de España” o “Nada de esto fue un error”. Los pacientes asistentes también pudieron saludar a viejos conocidos, hacerse fotos con un señor llamado Cake Minuesa, ponerse la bandera de España en forma de capa o contestar la encuesta “¿En qué coincides con Vox?” que los organizadores del acto les habían dejado sobre la mesa.

Uno de los asistentes al mítin-comida con Santiago Abascal celebrado este domingo en Fira València. / Rober Solsona/E.Press

En este cuestionario los simpatizantes de la formación de ultraderecha tenían que decir, por ejemplo, si creen que la ley no debe permitir partidos que busquen la ruptura de España o que los inmigrantes ilegales deben ser devueltos a sus países. También si creen que los padres han de elegir la educación de sus hijos, que hay que garantizar la libertad de hablar en español que los hombres y las mujeres no son enemigos o que los “hombres biológicos” no han de participar en el deporte femenino. Si el encuestado -o la encuestada- contestaba que sí a la veintena de preguntas formuladas, ya podría presumir de ser una persona 100 por 100 Vox, por si tenía alguna duda al respecto.

Y mientras Abascal llegaba, doña Concha Piquer seguía sonando, las banderas ondeando y el “speaker-animador” preguntando. “Yo soy Ricard, de Vinarós”. "Y yo soy David, de Catarroja' (en castellano). '¿De Catarroja? (en valenciano)' 'De Catarroja' (en castellano) ”. “¿Dónde están los patriotas”, repitió hasta tres veces el locutor sin levantar demasiado entusiasmo (quizá por lo obvio de la respuesta) hasta que recurrió al infalible símil de Leonidas y los espartanos para animar al personal.

Vicente Barrera y Llanos Masó en la mesa presidencial. / Eduardo Ripoll

Por fin llegó Abascal, respondió amable a la prensa mientras al fondo un hombre con un saxofón de estos pequeñitos como el de Gaby Aragón interpretaba el "Que viva España". Después pronunció su discurso (antes lo hicieron el “síndic” de Vox en las Corts, José María Llanos, y el diputado nacional y presidente provincial del partido Ignacio Gil Lázaro), grito “Visca Valencia” y “Amunt España”, sonaron los himnos regional y nacional y todos pudieron empezar a disfrutar de los entrantes, paella, bebidas y postre por las que habían pagado 25 euros, tal como el propio líder ultra presumió desde el atril.

Abascal se sentó con Gil Lázaro a la diestra y el también diputado Ángel López a la siniestra. En esa mesa presidencial también disfrutaron de la comida, entre otros, la presidenta de las Corts, Llanos Masó; el vicepresidente del gobierno aragonés, Alejandro Nolasco; el torero y exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera; los diputados Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta y María Ruiz; el senador Fernando Carbonell o los concejales del Ayuntamiento de València Mónica Gil y Pepe Gosalbez. En cambio, no se vio por ahí a los también concejales Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, reintegrados en el partido tras haber presentado las oportunas disculpas por una supuesta ilegalidad que, como el Equipo A, al parecer nunca cometieron.