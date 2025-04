Gan Pampols aboga por unir medidas restrictivas automáticas a los avisos rojos

El vicepresidente de la Generalitat, Gan Pampols, ha defendido la creación de planes de prevención frente a futuros desastres naturales, similares a la dana, que incluyan medidas ligadas a cada uno de los niveles de alerta decretados; es decir, que si cuando se decrete el aviso rojo por lluvias, como ocurrió el pasado 29 de octubre, se activen automáticamente medidas restrictivas y preventivas, sin esperar a la decisión de una institución o un responsable político; los alcaldes, entre otros.

Por ejemplo, en caso de decretarse el nivel rojo, se podrían suspender clases de manera directa, cortar determinadas carreteras comarcales o, incluso, restringir la circulación de medios de transporte. Son ejemplos y no peticiones concretas del vicepresidente, pero con las que ha querido ejemplificar este modelo de prevención que defiende. “Si hay un modelo, se aplica el modelo de alerta y se desencadenan acciones de carácter obligatorio -, ha señalado-. No puede depender de la intuición o el libre albedrío de los alcaldes suspender las clases”.

Lo ha asegurado en las "Jornadas Ingeniería en Tiempo de Dana", organizadas por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, donde ha vuelto a abogar por la coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central para conseguir no solo reconstruir, sino “conseguir la Comunitat Valenciana que nos merecemos”. Y ha aseverado: “No es una carrera por ver quién hace más. Hay que buscar resultados”. En este sentido, Gan solicita una reconstrucción "mejor" para conseguir "un futuro más sólido y más preparado" y, sobre todo, con capacidad de supervivencia.

En su intervención también ha vuelto a solicitar al Ejecutivo la posibilidad de invertir a deuda perdida porque la deuda ordinaria de la Generalitat “es la tercera Conselleria de los presupuestos, aunque esté oculta” porque se destinan 7.000 millones anuales a sufragarla. En este sentido, ha recordado que esta deuda asciende 60.000 millones, casi el doble del total de las cuentas anuales de la Generalitat. "Nos estamos endeudando para poder recuperar y mejorar -, ha especificado-. Por eso necesitamos fondos de acción directa sin costes, en formato ayuda, y uq la Unión Euorpea active los mecanismos de los que dispone".

Otra de las peticiones al gobierno de Sánchez ha sido la de destinar recursos para la reconstrucción y ha criticado que la mayoría de lo cuantificado y ejecutado por el Ejecutivo corresponde al Consorcio de Seguros; más de 2.200 millones de euros. Según las cifras diarias dadas por el Ejecutivo, se han movilizado 16.600 millones de euros, pero Gan pide conocer lo que "falta por invertir". Y ha proseguido: No digo que ese dinero no esté, digo que ahí no está explicado".

Mejorar la coordinación

De cara a la reconstrucción, ha pedido mejorar la coordinación y ha defendido un modelo centralizado de planificación, complementado por un “brazo ejecutor descentralizado”; todo coordinador bajo un gran “pacto de Estado” para afrontar "la mayor catástrofe que ha vivido la Comunitat Valenciana". "La coordinación es el pilar para reconstruir", ha proseguido.

En el análisis realizado por su departamento, se ha reflejado la necesidad de trabajar frente a las vulnerabilidades detectadas: infraestructuras obsoletas, organismos tensionados, déficit en inversiones hidráulicas, falta de planificación técnica y falta de coordinación, "fundamentalmente, de nuestro lado", en referencia a la propia Generalitat Valenciana.

Y, sobre todo, ha querdio incidir en la prevención - "una obligación", según el vicepresidente- y la anticipación, ante la repetición futura de catástrofes similares. “El modelo climático nos lleva a una periodicidad cada vez más corta de estos acontecimientos”, ha expresado.

Ante esto, ha solicitado sacar el debate del terreno político y trasladarlo al técnico. “Hay que priorizar la construcción de infraestructuras en los cauces, competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y ejecutar”, ha remarcado, al avez que ha señalado que "los encauzamientos dentro del núcleo urbano" son, en parte, competencia autonómica.

En cuanto a una planificación de las obras previstas en los cauces del Poyo el río Túria, Gan ha reconocido dessconocer un calendario compartido con el Ejecutivo. "No hay coordinación en este momento, solo conocemos el inicio de las actuaciones cuando se anuncian", ha declarado.