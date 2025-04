Nueve valencianos mueren cada día mientras esperan la ayuda a la Dependencia

Nueve valencianos fallecen cada día esperando una ayuda de la Dependencia que no llega. Al menos, eso fue lo que ocurrió el año pasado, ya que 2024 registró que 3.406 personas fallecieron esperando la prestación que habían solicitado, según datos del XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tarda casi un año en resolver los expedientes (una media de 317 días). La lista de espera en la actualidad es de 13.924 personas (según datos de la conselleria de marzo de 2025) pero según denuncian desde UGT la lista de espera "real" es de "casi el doble" ya que "hay más de 12.000 expedientes ocultos y pendientes de validar". "Ese es el truco porque hasta que no validen los expedientes no forman parte de la lista de espera. Ya denunciamos este 'maquillaje' en las listas hace un año, pero siguen igual", aseguran.

Un embudo

"El Gobierno que preside Carlos Mazón oculta más de 12.000 solicitudes de prestación de la dependencia que no aparecen en las listas de espera oficiales. Este embudo es consecuencia del retraso en la validación de solicitudes de prestación de la dependencia, una práctica que ya destapó este sindicato hace un año y que retarda la incorporación cada mes de 1.000 personas a las listas de espera. Por criterio interno, los expedientes de la dependencia sólo se incorporan a la estadística del sistema cuando son validados y no cuando se registra la solicitud en los ayuntamientos. Por lo tanto, las personas con solicitud registrada, pero sin validar no engrosan la lista de espera de la dependencia que publica mensualmente la Consellería. Esta práctica de maquillaje denunciada por este sindicato ha sido confirmada por el Síndic de Greuges que, en su último informe, se refiere expresamente a los retrasos en la validación de solicitudes", explican desde UGT.

Lista de espera

Así, según denuncia el sindicato existen más de 12.000 solicitudes de prestación no incluidas en la lista de espera oficial, solicitudes que han sido registradas y cuyo expediente ha sido grabado por los ayuntamientos, pero que están pendientes de validación. Según las estimaciones de este sindicato, más de 6.000 de estos expedientes son de primera solicitud de prestación, de los cuales alrededor de 2.000 llevan más de un año esperando a ser validadas y ello, a pesar de que el plazo de resolución legal de todo el procedimiento es de seis meses.

Más presupuesto, pero "insuficiente"

UGT denuncia que el retraso de la validación de expedientes responde a una "triple estrategia" del Consell. Por un lado, el Consell de Mazón "busca ahorrarse más de 50 millones de euros en prestaciones de la dependencia y otros tantos en la financiación del incremento necesario de plantillas". Cabe apuntar que actualmente solo hay 12 valoradores itinerantes de la Conselleria de Servicios Sociales para apoyar a los municipios. Por otro lado, "pretende maquillar las listas de espera de cara a la ciudadanía, con el objetivo último e inconfesable de devaluar el sistema público y justificar la privatización inminente de los equipos de valoración de la Dependencia y la Discapacidad". UGT recuerda que esta puerta quedó abierta legalmente tras la modificación de la normativa a través de la Ley 6/2024 de Simplificación administrativa, tal como denunció UGT el pasado mes de diciembre.

Ritmo actual

Ahora bien, en los presupuestos del Consell para 2025 hay un incremento en las ayudas a la Dependencia aunque para UGT es "insuficiente dado que para atender al ritmo actual de solicitudes y resolución de las mismas haría falta una década para eliminar las listas de espera y alcanzar la plena atención". En este sentido, la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, apunta que es urgente y necesario inyectar más presupuesto para las prestaciones de dependencia y no jugar con la estadística y con las personas más vulnerables para ocultar la realidad. "La información manejada por este sindicato evidencia que se consolida una gestión de la dependencia low cost, con un sistema opaco y sin un plan específico para reducir significativamente los tiempos medios de resolución de las solicitudes de prestación que permita avanzar hacia la plena atención", ha añadido.