Bielsa excluye la Secretaría de Organización de la negociación con Raga

Carlos Fernández Bielsa y Robert Raga comenzarán a negociar la ejecutiva y, por tanto, los derroteros que tomará el congreso provincial del PSPV de Valencia este miércoles, a 48 horas del inicio oficial del cónclave. Los dos rivales en las primarias tienen previsto citarse este miércoles, en un primer encuentro que sirva de termómetro de exigencias y posturas de cada bando y que comienza con una reivindicación clara del líder provincial tras la votación del 2 de marzo: será él quien elija al secretario de Organización.

Así lo ha expresado Bielsa en la presentación del congreso provincial de este viernes y sábado que se celebrará en Paterna, que ha lanzado un mensaje claro ante las "presiones" del sector próximo al alcalde de Riba-roja de Túria, quien, por otra parte, es el núcleo más cercano a la líder autonómica, Diana Morant. "Las prisas y la impaciencia no son buenas consejeras, he sido elegido secretario general por la militancia, no voy a aceptar presiones", ha señalado el alcalde de Mislata.

En este sentido, dentro de la elección como líder provincial finalmente por 21 votos de diferencia en las primarias, Bielsa considera que le corresponde a él elegir a su secretario de Organización, puesto clave dentro de cualquier estructura de los socialistas. "Es una cosa lógica que sea alguien de mi candidatura, no está en el debate, no podía ser de otra manera", ha indicado y remarcado en sus expresiones el dirigente provincial, mostrando ya de inicio una línea roja para las negociaciones.

Este puesto fue uno de los asuntos que más retrasó el pacto en enero del año pasado cuando Diana Morant, Alejandro Soler y el propio Bielsa pactaron para hacer a la ministra de Ciencia secretaria general y evitar las primarias. En ese momento, Morant acabó designando a Vicent Mascarell, quien a su vez, es también secretario de Organización en la provincia, un doble cargo que no se repetirá en esta ocasión, pero que ha generado no pocas tensiones entre Morant y Bielsa desde marzo de 2024.

"Salir fortalecidos"

Más allá de este cargo, Bielsa ha mostrado su intención de "sumar" y ha asegurado que en el "entorno de Robert Raga hay gente muy válida, alcaldes y alcaldesas con mucho potencial" a los que se ha dispuesto a integrar en la dirección para "salir fortalecidos". Sobre si incluir a su rival dentro de la ejecutiva y en un puesto destacado (como ocurrió en su caso o en el de Soler cuando pactó con Morant la dirección del PSPV), Bielsa ha asegurado que desconoce las "aspiraciones personales" del alcalde de Riba-roja de Turia, pero que hablarán de ello.

No obstante, el choque estará más que posiblemente en qué porcentaje de representantes de la candidatura de Raga acaban incorporados a la ejecutiva y si es en puestos con relevancia, desde la Presidencia del partido hasta alguna vicesecretaría. En esta línea, Bielsa ha esquivado comprometerse a que el reparto sea conforme a los resultados de las primarias (51-49 %). "La militancia ya ha hablado, ahora hay que hacer un proyecto de equipo", ha explicado, al tiempo que ha añadido: "Nos une más de lo que nos separa".