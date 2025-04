Malestar persistente entre los críticos de Bielsa a 96 horas del congreso

El 5 de marzo la tensión en el PSPV de la provincia de Valencia alcanzó su cénit. Habían pasado tres días desde las primarias en las que se midieron Carlos Fernández Bielsa y Robert Raga y las impugnaciones cruzadas y las acusaciones de "pucherazo" y de querer voltear un resultado "legítimo" habían incendiado la organización, dejándole al borde de la fractura. Poco más de un mes después, y a apenas 96 horas de la celebración congreso, la presión ha descendido, pero el malestar continúa formando parte del ambiente en la formación.

Nadie duda después del pacto entre Bielsa, Raga y la líder del PSPV, Diana Morant, que el próximo fin de semana el alcalde de Mislata será reelegido secretario general de la provincia de Valencia, el primero que logra repetir en el cargo en los 17 años que lleva esta estructura en marcha; no obstante, la niebla no se acaba de despejar, especialmente entre quienes apoyaron a Raga, que expresan sus quejas por algunos de la forma de proceder de la dirección provincial en la previa del cónclave.

Con este ambiente, Bielsa y el que fuera su rival en las primarias deberán reunirse para tratar de pactar la ejecutiva. El alcalde de Mislata y el de Riba-roja de Túria han contactado ya para cerrar una primera cita que se prevé que será este mismo martes. La fecha máxima para lograr sellar cualquier pacto es el viernes de madrugada, antes de que se lleven a cabo las votaciones sobre los distintos órganos del partido el sábado.

Carlos Fernández Bielsa, al presentar los avales de su candidatura. / Europa Press

No sería raro que se apurara hasta el final, vistos los antecendetes. Ya ocurrió durante el congreso autonómico del pasado mes de enero cuando Morant no se reunió con Bielsa hasta la noche del sábado, horas antes de que se presentara la ejecutiva. Aquello fue el preludio de los tambores de batalla provincial y la demora para aquel encuentro no ayudó. La cita de este martes podrá ser un termómetro de cuán lejos están las posiciones de ambos sectores.

Sin programa

Junto al devenir de las negociaciones, la principal queja de los críticos con Bielsa es que no se hayan podido debatir en las agrupaciones las enmiendas a la ponencia política. De estas se suele dar cuenta en la misma asamblea en la que se votan los delegados para el congreso, sin embargo, el reproche que trasladan algunos miembros del partido es que la dirección la envió cuando ya se habían celebrado estas reuniones, por lo que estos debates no se pudieron llevar a cabo, limitando así la participación de la militancia en estas resoluciones.

A ello se suma que a falta de cuatro días para la celebración del congreso (que empezará el viernes) no se ha trasladado a los delegados que han de acudir un programa definido con las horas de las comisiones internas ni siquiera el lugar oficial en el que se llevarán a cabo, que tal y como pudo saber este periódico será en Paterna, en el Teatro Antonio Ferrandis. Este programa se presentará este martes por parte del secretario general de la provincia.

