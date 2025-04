El PP complica el aterrizaje de los 'municipalistas' en las Corts

El intento de aterrizaje de la Unió Municipalista en las Corts podría ver cortado su vuelo casi a mitad de despegue. El motivo de las turbulencias está en el PP y sus enmiendas a la ley de Acompañamiento. Casualidad o causalidad, los 'populares' han propuesto a través de esta vía parlamentaria una reforma de la Iey que rige las Iniciativas Legislativas Populares, una serie de cambios que podrían trastocar la hoja de ruta de los municipalistas para lograr debatir en la cámara valenciana la rebaja de la barrera electoral autonómica del 5 al 3 %, como base sobre la que apoyar cualquier posibilidad de éxito en una hipotética candidatura en toda la Comunitat Valenciana en 2027.

Esta reivindicación la situó como una prioridad el conglomerado de partidos locales que encabeza el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en su primera asamblea a finales de octubre y se concretará este martes en el parlamento autonómico. Los independientes registrarán en las Corts su ILP para pedir cambiar por ley el mínimo de votos para obtener representación en la cámara autonómica del 5 % de los votos al 3 %. Es el paso previo a la recogida de 10.000 firmas necesarias para impulsar el debate en el pleno, que los 'independientes' podrían vivir como una auténtica contrarreloj.

Porque los tiempos en política importan tanto que presentar una propuesta un mes antes o después puede hacer que esté afectada por una ley u otra. En concreto, entre la norma que impulsó el Botànic en 2017 y la que podría quedar tras las enmiendas presentadas a la ley de Acompañamiento por parte del PP. Y ahí la diferencia es sustancial. Porque pese a que los 'populares' son socios en la Diputación de Valencia de en Ens Uneix (uno de los partidos impulsores de este conglomerado), su propuesta puede frenar uno de los objetivos de los municipalistas para dar el salto a la política autonómica.

Carlos Mazón, Jorge Rodríguez y Mavi Mestre, en un acto en marzo en el Palau. / R. Solsona/EP

Así, entre los cambios que habría en caso de que las enmiendas del PP salgan adelante (para lo que necesita el apoyo de Vox), destaca que ya no se defenderá la ILP en el pleno (para lo que se cambió hasta el reglamento hace un año), quita a los partidos la "legitimación" para presentar estas iniciativas dejándola solo en ciudadanos individuales, alarga los plazos para su debate, evita que el Consell dé su criterio al respecto, pone trabas a la compensación de sus gastos, limita quiénes pueden firmarla y, sobre todo, restringe poder plantear cambios afecten "al desarrollo de los Títulos I, II, III y VIII del Estatuto de Autonomia".

Contrarreloj

Dentro de estos, está la mención a la ley electoral valenciana, y aunque sus artículos y especificidades no se despliegan en esta, su sola cita dentro de los títulos indicados podría generar dudas sobre su interpretación y si esto cercenaría directamente la posibilidad de presentar esta modificación vía ILP. No obstante, y pese a que este punto no trastocara el debate, los municipalistas podrían notar sobre su iniciativa una contrarreloj para librarse de la aplicación de la nueva ley.

En este sentido, la propuesta del PP señala que las ILP "presentadas en las Corts con anterioridad a la entrada en vigor se regirán por lo dispuesto en la ley que estuviera vigente a fecha de su presentación si ya hubiera concluido el proceso de recogida de firmas". Esto es, pese a que este martes registren el texto, los municipalistas deberían lograr entregar ante la Junta Electoral las 10.000 firmas antes de que el 29 de mayo el parlamento autonómico validase la ley de Acompañamiento, una cuenta atrás que también dependerá de la celeridad que la Mesa de las Corts, con mayoría del PP, den al trámite de esta ILP.

