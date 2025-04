El PP y Vox vetan por segunda vez en el Parlamento europeo a las víctimas de la dana

Miembros del Parlamento Europeo (MEP) durante una sesión de votación sobre el paquete "fit for 55", en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Los eurodiputados votarán ocho textos legislativos del paquete "fit for 55", que debería permitir luchar contra el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como el plan de la Unión Europea para reducir las emisiones de GEI en al menos un 55 por ciento para 2030. Strasbourg (France), 08/06/2022.- Members of European Parliament (MEP) during a voting session on the 'fit for 55 package', at the European Parliament in Strasbourg, France, 08 June 2022. MEP's will vote on eight legislative texts of the 'Fit for 55' package, which should make it possible to fight against climate change by reducing greenhouse gas emissions as the European Union's plan to reduce GHG emissions by at least 55 percent by 2030. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/JULIEN WARNAND. EUROPARLAMENTO. EROPARLAMENTARIOS / JULIEN WARNAND