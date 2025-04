El PSPV acusa al Consell de mentir sobre la movilización de los bomberos en la dana

El PSPV ha denunciado este martes que el Consell ha mentido "en documento oficial sobre la movilización de los bomberos forestales los días de la dana", algo por lo que, según ha asegurado su síndic, José Muñoz, estudia acudir a los tribunales al considerar que se podría estar dando "un delito de falsedad documental". "Es una mentira más, solo que con una diferencia importante: ahora lo hacen por documento oficial", ha lamentado.

La queja llega por un informe del Ejecutivo autonómico sobre la movilización de los bomberos forestales el 29 de octubre y los días posteriores como respuesta a la emergencia. Los socialistas reclamaron la documentación ante las críticas de los miembros de este cuerpo dependiente de la Generalitat (y más en concreto de la Conselleria de Justicia) de falta de activación por parte del Consell aquellos días.

Fue al verlo cuando a la diputada encargada de pedir la documentación, Alicia Andújar, los datos no le acababan de cuadrar. Este informe no estaba firmado por nadie. Ante la duda, Andújar planteó más solicitudes de información, específicamente, los registros de operatividad de aquel día. Al recibir estos datos y cruzarlos con los primeros, "documentados emitidos por la misma empresa" (la SGISE, pública), según recuerda la diputada, "no coincidían".

En este sentido, ha señalado que, por ejemplo, el primer informe se decía que el 30 de octubre, unas horas después de la dana, se movilizaron 87 bomberos mientras que en el segundo, en el que se detalla el registro de operatividad, son 42. El patrón se repite en el resto de días, incluido el propio 29-O, señalando que en el primer informe se contabilizaron unidades completas, algo que, remarcan, "no ocurre casi nunca".

Alicia Andújar y José Muñoz, en las Corts / Levante-EMV

Para los socialistas, esta divergencia de datos es una forma de tratar de ocultar las críticas sobre la movilización de los bomberos forestales y la falta de recursos en este cuerpo dependiente de la Conselleria de Justicia. En concreto, Andújar ha recordado que en 2024, el primer presupuesto de Carlos Mazón, hubo un recorte de 10 millones en Emergencias, que vincula a esta falta de personal en la entidad; 10 millones que, por otra parte, ya se han incorporado en las nuevas cuentas.

Así, ante esta situación, el síndic del PSPV ha criticado que Mazón "lleva cinco meses intentando sortear preguntas con evasivas" y ha lamentado que tras solicitar un registro sobre la activación de los bomberos "la misma empresa nos responde con datos que, si los cruzamos, demuestran sus mentiras". "Mazón nos mintió con las llamadas, nos mintió sobre las horas de la comida y sus trayectos en coche, pero esto es otra fase. Le exigimos a Mazón y a toda la Generalitat que nos diga la verdad", ha insistido Muñoz.