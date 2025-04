Sanidad prevé refuerzos en las playas durante la Semana Santa y Pascua

Las vacaciones de Semana Santa comienza el viernes en muchos puntos de España y eso supone que la Comunitat Valenciana -concretamente, sus playas- se convierte en un destino turístico para personas provenientes de varios puntos de España. En el ámbito sanitario, esto acarrea un incremento de la presión asistencial por una mayor densidad poblacional y, por tanto, los centros de salud solicitan un aumento de los recursos de personal, coincidiendo además con días de vacaciones para muchos de ellos. El problema, como en verano, se concentra en Atención Primaria.

Según ha podido saber Levante-EMV, la Conselleria de Sanidad prepara un programa de refuerzo, "como todos los años" para las zonas de playa de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Un plan al que destinará 298.000 euros, cuyo diseño se lleva trabajando desde enero, como explican fuentes de la Dirección General de Atención Primaria. Esto servirá para reforzar los centros de salud de las zonas afectadas, pero también para abrir algunos consultorios auxiliares. Así ocurrirá en Oropesa o Benicàssim, según ha podido confirmar este periódico. El objetivo prioritario es fortalecer la asistencia en "determinados municipios y zonas donde la afluencia turística se multiplica"durante la Semana Santa y, también, la Pascua.

Personal informado solo en Castellón

Sin embargo, esta información no ha llegado a los departamentos de salud o, al menos, a los representantes sindicales. Estos solo tienen constancia del refuerzo en algunas zonas costeras de Castellón, como explican tanto UGT como CCOO. Hasta este lunes, el departamento de salud de Castellón ha recibido refuerzos de Enfermería y de auxiliares administrativos, pero es imprescindible la llegada de médicos para poder abrir los consultorios auxiliares en la playa. "Si no llegan, no se podrán abrir", explican desde CCOO.

Sin embargo, los sindicatos no tienen constancia de que vaya a ocurrir en otras zonas de gran afluencia turística; con o sin médicos. Eso provocaría que localidades como Gandia, Cullera, Xàbia o Benidorm deban atender a un mayor número de población, sin contar con más médicos o enfermeras, entre otros perfiles profesionales. En otros puntos críticos como San Juan de Alicante, no se esperan refuerzos, aunque no se cerrará ningún centro por falta de personal. Así lo explican fuentes de CCOO, las cuales señalan que se ha mejorado en la demora de cita, aunque los pacientes siguen esperando entre una y dos semanas para una cita telefónica.

Desde Sanidad, desmienten esta información, pero no concretan qué localidades recibirán refuerzos ni cuantifican el total de profesionales contratados, ni sus categorías profesionales.

Falta de personal

Uno de los problemas de la sanidad pública es la falta de médicos. Es difícil pensar que se puedan contratar facultativos durante las vacaciones, cuando hay 600 plazas médicas por cubrir, según el último dato ofrecido por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en febrero. De hecho, la bolsa de médicos de Atención Primaria está vacía desde hace meses y la Generalitat Valenciana está contratando a médicos sin especialidad para cubrir algunas de ellas. No ocurre lo mismo con los enfermeros o celadores, cuyas bolsas sí cuentan con candidatos a ser contratados.

Para la campaña estival del pasado año, Sanidad reforzó algunas zonas de costa, aunque la estrategia optó por aumentar los recursos de los centros de salud ya existentes y no abrir tantos consultorios auxiliares; se abrieron cuatro menos que en 2023. Cabe señalar que, a diferencia de los tres o cuatro meses de turismo intenso en verano, las vacaciones de Semana Santa y Pascua solo se extienden durante dos semanas, con una gran cantidad de días festivos.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la Comunitat Valenciana registró 1,1 millones de desplazamientos de largo recorrido durante la Semana Santa y la Pascua del año 2024. De hecho, la autonomía registró un 12 % total de los desplazamientos registrados en toda España. Los datos podrían ser aún mayores, al incluir la visita de turistas extranjeros, y por la tendencia ascendente de la afluencia de turistas registrada por la Comunitat. En 2024, pese a la dana, el turismo alcanzó una cifra récord de 12 millones de turistas extranjeros según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).