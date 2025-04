Basset se disculpa con los bomberos forestales y dice que la retirada del Poyo respondió a criterios operativos

El exinspector del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia se disculpa con los bomberos forestales tras la polémica despertada la pasada semana por una palabras suyas sobre la retirada de la vigilancia del barranco del Poyo el 29 de octubre. Además, señala que "la retirada de efectivos el día 29 de octubre, en ese punto concreto, respondió única y exclusivamente a criterios técnicos. Fue una decisión operativa tomada porque, en ese momento, el caudal no representaba un riesgo importante y la tendencia era claramente descendente, tal y como expliqué", señala el profesional, en un comunicado distribuido a los medios esta mañana.

Las palabras a las que se refiere Basset se pronunciaron durante la comisión de investigación celebrada el pasado martes en la Diputación de Valencia en torno a la gestión de la dana. En ese contexto, el portavoz socialista pregunta a Basset, responsable de la movilización de efectivos, por qué fueron retirados a las 15 horas unos efectivos que habían sido enviados a observar el caudal de la rambla tras la alerta hidrológica de la Generalitat. En ese punto, Basset da su versión: "No se ajusta a la realidad, no ocurrió así. Yo pediría que esta información la solicitaseis al 1·1·2, puesto que todas las conversaciones con los bomberos forestales se hacen a través de ‘coordcom’. Está grabado y debe de estar matizado el desarrollo secuencial temporal que ocurrió”, comienza Basset, que explica que el Consorcio tiene la encomienda de los bomberos forestales de la Generalitat, es decir, que les coordina en este tipo de tareas. “Sobre las 12, no porque fuera encomendado por la Generalitat, sino nosotros mismos enviamos dos unidades a hacer revisión: una a la zona del Magro y otra a la del barranco del Poyo. La del Magro, cuando llega ya nos dice que el Magro ha desbordado, se están realizando rescates de hecho y se queda trabajando en esa zona”.

Respecto a la unidad que fue enviada al Poyo, después de la alerta hidrológica de las 12.20 horas, añade: “Según me dijeron mis técnicos, llegaron a la escala de medición del Poyo. Observaron un caudal. No era preocupante ni mucho menos. Se trasladan a otro punto de la población de Chiva a hacer una medición. Y al rato vuelven a ese punto de la escala del barranco del Poyo e informan: ‘El nivel ha descendido, son las dos y media, instrucciones’. No es lo mismo, ni parecido”, matiza Basset, que concluye: “Si tú me informas, que eres la unidad a pie, que el nivel ha descendido, no sé qué hago aquí, son las dos y media, tengo ganas de comer -voy a decirlo así de claro, aunque se quede grabado me da igual-, qué hago”, desliza Basset.

Petición de disculpas

Eso ocurrió la semana pasada. Sus palabras causaron un hondo malestar en el servicio de bomberos forestales que depende de la Generalitat. Con todo, el exinspector del consorcio, recientemente jubilado, ha querido aclarar sus palabras y mostrar su respeto a los efectivos. "Creo necesario aclarar lo ocurrido y, sobre todo, pedir disculpas. Sé que fueron unas palabras desafortunadas, una frase inadecuada que, en ningún caso, refleja el compromiso, la profesionalidad ni el enorme esfuerzo que realizaron los bomberos forestales durante aquellos días tan exigentes. Quisiera reiterar el respeto y la admiración que siempre he sentido hacia el trabajo de todos los efectivos que integran el dispositivo de emergencias, y especialmente, hacia quienes desarrollan su labor en el ámbito forestal, con enorme profesionalidad y vocación de servicio. He compartido con ellos muchas horas de trabajo, situaciones de tensión y también de orgullo por el trabajo bien hecho y, por eso, me duele haber provocado esta situación", aclara.

Basset acaba de jubilarse tras toda la vida ligado a las emergencias. "He dedicado buena parte de mi vida al servicio público, al frente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y, precisamente por eso, me duele haber generado malestar entre compañeros y compañeras a los que admiro y valoro profundamente. Reitero, con humildad, mis disculpas, y agradezco el esfuerzo a todos y cada uno de los profesionales de emergencias, que han realizado una labor esencial ante la peor catástrofe de nuestra historia", se despide en la misiva.