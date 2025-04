Los chats de Argüeso y Pradas el 29-O a las 9.24 horas: "Catalá no cierra colegios. Estaba agobiada"

Los dos máximos responsables de las Emergencias valencianas el 29 de octubre, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, intercambiaron 34 mensajes del 29 al 30 de octubre, según el informe pericial que ha aportado a la causa el propio Argüeso, como ayer informó Levante-EMV. Existen lapsos de tiempo sin mensajes entre ambos, porque permanecían juntos. Por ejemplo en la visita que realizaron a Carlet durante la mañana como el tiempo en el que estuvieron en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l'Eliana, donde convocaron el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) a las 17 horas del 29-O.

Argüeso no ha aportado los mensajes que intercambió con Pradas, si los hubo, a lo largo del 28 de octubre. (Sí lo ha hecho de las conversaciones con otras personas). La primera comunicación de Pradas y Argüeso se produjo a las 9.24 horas del 29 de octubre. "¿Has hablado con Catalá?", se interesa la consellera, en referencia a la alcaldesa de València, Maria José Catalá. El secretario autonómico informa a su superior que ha hablado con la regidora y que "ya está aclarado. No cierra colegios. Estaba agobiada. Ya le he dicho que si hay cambio me has ordenado que se lo vaya diciendo". Eran las 9.28 horas de la mañana y Aemet (Agencia estatal de meteorología) ya había emitido la primera alerta roja por lluvias a las 7.31 horas de la mañana, que a las 9.41 horas ya se extendía a toda la provincia de València.

Primeros mensajes que intercambiaron Pradas y Argüeso el 29 de octubre. / Levante-EMV

El siguiente mensaje entre ambos lo dirige Argüeso a la consellera a las 12.58 horas para informarle de la declaración de "Emergencia situación 1" en la provincia de Valencia. En este mismo mensaje, Argüeso informa: "Se solicita a BCV (Bomberos Consorcio Valencia) movilización de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: río Magro, área puente de Carlet y Barranco Poyo, áreas Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilizacion, pendiente de que confirmen unidades asignadas".

Se trata de los efectivos que debían controlar en algunos barrancos el nivel del agua de manera visual en los puentes establecidos, pero que fueron retirados a las 15 horas "por decisión técnica", según admitió el exinspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, quien inicialmente aseguró que abandonaron los puntos clave para irse a comer y porque había bajado el caudal del barranco del Poyo.

A las 13.24 horas Pradas y Argüeso intercambian sendos mensajes de avituallamiento. "¿Te subo una Coca Cola?", dice él. A lo que la consellera de Justicia e Interior responde: "Sí porfa".

Desde media mañana la Ribera Alta ya sufría los efectos de la dana (depresión aislada en niveles altos) que golpeó la comarca con siete tornados que atravesaron las poblaciones de Catadau, Carlet, Alginet y Benifaió. Al mediodía el consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia ya empezó a practicar los primeros rescates en l'Alcúdia, donde desapareció la primera persona por la dana: el camionero José H. M. de 64 años al que no encontraron, ya fallecido, hasta el 2 de noviembre en el término municipal de Guadassuar. Pradas y Argüeso llegaron a trasladarse hasta Carlet. Pero el Cecopi no se convocó hasta las 17 horas.

Mensajes entre Pradas y Argüeso intercambiados a las 13.24 horas. / Levante-EMV

Los siguientes mensajes que ambos intercambian, siempre según el informe pericial aportado por Argüeso, ya se producen a las 5.41 horas de la madrugada del 30 de octubre. Es un mensaje que envía Pradas y en el que sugiere un emplazamiento para el operativo de atención tras la catástrofe. "Ideal sería un polideportivo en Torrent", asegura la consellera a su número dos, mensaje que acompaña con un audio enviado por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, que no se transcribe en el informe.

El secretario autonómico responde menos de una hora después, a las 6.33 horas del 30 de octubre: "¿Con el tema de las residencias me adelanto y hablo ya con mi sustituta en Servicios Sociales? Así vamos trabajando en ello". A las 9.01 horas vuelve a actualizar información del operativo de intervención y rescate. "Jefe (sic) me acaba de llamar la jefa de personal de la Conselleria de Servicios Sociales para ofrecerse un montón de funcionarias por si tuvieran que echar una mano". Y diecisiete segundos después añade: "Y acabo de colgar con el DG (director general) de Protección Civil de Navarra. Que lo que necesitemos. Madrid y Asturias también, han creado un grupo de Wasap (sic). Y me han metido".

Salomé Pradas responde a través de un mensaje de voz: "Pues, Emilio. Valorad, si necesitamos refuerzos se piden ya", responde la máxima responsable de las Emergencias valencianas a las 9.04 horas, cuando los primeras horas de luz permitían comprobar la magnitud del desastre que afectó a las comarcas de la Ribera, l'Horta, la Hoya de Buñol, Requena-Utiel y los Serranos y que provocó la muerte a 228 personas.