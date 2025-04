El Consell supera la primera prueba para aprobar su ley de la Costa antes de verano

La ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana ha iniciado su andadura en las Corts y, previsiblemente, este jueves superará su primer trámite parlamentario. Mes y medio después de su aprobación en el pleno del Consell y de su registro en la cámara autonómica, el conseller Vicent Martínez Mus ha expuesto el proyecto de ley con la vista puesta en que este salga aprobado en este mismo periodo de sesiones, esto es, antes de verano, pudiendo aplicar en ese momento sus efectos.

"Este es un paso decisivo", ha señalado Martínez Mus sobre la norma. Así, ha recordado que el proceso de esta norma comenzó en octubre de 2023 con la exposición pública del proyecto. En aquel momento Salomé Pradas todavía estaba al frente de Medio Ambiente y Mus era director general de la materia. Año y medio y dos crisis de Consell después, Mus ha asegurado que, según sus cálculos, la ley será aprobada "previsiblemente en el mes de mayo".

El cálculo, no obstante, es bastante optimista, teniendo en cuenta que no hay otro pleno ordinario hasta el 21-22 de ese mismo mes y que todavía quedan varios procesos que pasar entre medias, entre ellos, las más que posibles enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís que tendrán que pasar por otro debate. A ello, hay que añadir las modificaciones parciales que también podría presentar Vox. De momento, los voxistas dan vía libre a su trámite y muestran su sintonía con la ley, pese a su ideario contrario a descentralizar competencias.

Diputados del PP hablan antes de empezar el pleno de las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Sea en mayo, en junio o ya en julio (la primera semana está previsto que se celebre el último pleno hasta octubre), Martínez Mus ha asegurado que en el momento en el que se apruebe la norma y entre en vigor el Consell solicitará al Estado "la transferencia de funciones y servicios para la gestión del dominio público marítimo-terrestre de manera que dependa de la Generalitat las autorizaciones y concesiones de actividades de la costa".

Críticas de PSPV y Compromís

Entre los objetivos que ha señalado el conseller, ha indicado que esta nueva norma será una "herramienta para gestionar el litoral valenciano de una manera ágil, eficaz y más próxima a nuestras problemáticas y a los intereses de los ciudadanos". Asimismo, ha añadido que esta nueva será "una armadura" que permitirá la "reformulación del Pativel", aprobado por el Botànic, elevando a "rango de ley los usos y la nueva planificación" que estaba incluido dentro de este plan.

No obstante, el tiempo que el proyecto lleva en marcha desde el Ejecutivo autonómico no ha reconducido las críticas de la oposición al respecto. Así, según ha expresado Charo Navalón, del PSPV, esta norma "es tramposa y genera falsas expectativas entre los municipios" y ha criticado que "no se puede hablar de sostenibilidad entregando el litoral a la especulación"; mientras que el diputado de Compromís, Juan Bordera, ha criticado que esta ley va contra los criterios científicos al habilitar construir más cerca del litoral, pese a que este cada vez vaya más en retroceso por los temporales o la subida del nivel del mar.

