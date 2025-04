Critican que el pacto "histórico" para llevar más agua a l'Albufera tras la dana no incluya a la CHJ

El acuerdo entre Consell, Ayuntamiento de València y los regantes del Xúquer y el Túria que garantiza un aporte extra de agua a l'Albufera hasta 2027 de 39,11 hectómetros cúbicos (hm³) anuales entre el 15 de octubre y el 15 de mayo para recuperarse de la dana, 4,6 hm³ más de los ya contemplados en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), incluye también el compromiso de la Generalitat de impulsar una modificación del artículo 13 del mismo "de tal forma que los requerimientos ambientales hídricos de l’Albufera sean compatibles con los derechos reconocidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". Esto supone eliminar el requerimiento por el que la CHJ detrae directamente 10 hm³ del Túria y otros 10 del Xúquer para l'Albufera, comprometiéndose directamente los regantes a gestionar dichos 20 hectómetros, incrementándolos en los 4,6 hm³ citados, "siempre y cuando se reciba el caudal concesional y no existan fallos en el sistema".

La CHJ, que según fuentes del organismo, "no tiene conocimiento oficial del contenido del acuerdo", señala que "no está en disposición de valorar el documento ni sus posibles implicaciones". En cuanto a la modificación del artículo 13, la confederación explica que la memoria inicial del cuarto ciclo de planificación del plan hidrológico de la demarcación, que engloba el sexenio 2028-2033 está en periodo de exposición pública, por lo que hasta el próximo 20 de junio "todos los interesados podrán plantear las consideraciones y aportaciones que se consideren oportunas".

Francisco Calabuig

Ausencia "llamativa"

Mientras la confederación se abstiene de valorar un pacto que Generalitat y Ayuntamiento de València califican de "histórico", los colectivos ambientalistas y parte de los sindicatos agrarios critican que no se haya incluido en el a la CHJ, que es quien tiene las competencias sobre la gestión de los recursos hídricos.

En este sentido, el delegado en la Comunitat Valenciana de SEO/BirdLife, Mario Giménez, subraya que "todo lo que sea acordar para cumplir con las obligaciones de llevar agua hasta l'Albufera para que se mantenga en buenas condiciones de conservación nos parece muy bien, aunque echamos de menos que la CHJ no forme parte del mismo". "Nos resulta muy llamativo que se firme un pacto para llevar a cabo lo estipulado en el PHJ, que es de obligado cumplimiento", añade.

En opinión de Giménez, con este acuerdo "parece que Consell y ayuntamiento quieran poner la pelota en el tejado de la confederación, que es quien tiene que garantizar la disponibilidad de agua para l'Albufera, cuando el balón lleva años encalado en el suyo, pues en 2016 acabó el plazo para aprobar el obligatorio Plan de Gestión de la Red Natura 2000 a la que pertenece este humedal y que debe recoger todas las necesidades hídricas para su conservación, que han de incluirse de forma automática en el PHJ, y tampoco se ha cumplido el compromiso adquirido hace dos años en la Junta Rectora del Parque de confeccionar un plan de gestión hídrica".

Mazón y Catalá saludan a los regantes del Túria tras la firma del acuerdo por l'Albufera. / Biel Aliño/ EFE

Sucesión de acuerdos "históricos"

El portavoz de SEO/BirdLife, recuerda que el Consell del Botànic, el Ayuntamiento del pacto del Rialto, y la CHJ ya presentaron como "histórico" el acuerdo que alcanzaron en 2022 sobre el caudal ecológico de l'Albufera, que es el que está incluido en el PHJ en vigor. "Tres años después, anuncian como 'histórico' un pacto que apenas incrementa en 4,6 hm³ la aportación de agua al lago, cuando no hay un conocimiento real de cuánta agua entra en l'Albufera por falta de sistemas de aforo, no es más que llevar al juego político sobre el Parque Natural aquello del 'partido del siglo', que ya hemos perdido la cuenta de cuántos hay al año".

Germán Caballero

Desde la Unió Llauradora, Josep Grau, también crítica que la confederación no se haya incluido en el pacto. "Un acuerdo para llevar agua a l'Albufera, si no está la CHJ a nosotros ya nos parece mal, porque el organismo de cuenca es quien concede el agua y los regantes son los que la distribuyen", recalca. Por tanto, para Grau, "cualquier acuerdo en el que no se tenga en cuenta a la confederación no va más allá de una cuestión de voluntades de los regantes, de que a través de una gestión diferente de sus concesiones puedan intentar aportar algún hectómetro más". El portavoz de la Unió ve en este acuerdo "un intento de lavar la imagen del presidente Carlos Mazón y del Consell del PP tras su gestión de la dana, pues si realmente hubieran querido garantizar más agua para l'Albufera lo que deberían haber hecho es negociar con la CHJ y el Gobierno".

"Le viene muy bien a Mazón"

En la misma línea, desde Xúquer Viu, Paco Sanz, incide en que el acuerdo "presenta pocas novedades respecto a las obligaciones ya incluidas en el PHJ" sobre los caudales ecológicos de l'Albufera, que este colectivo considera que se debe incrementar en "70 o 100 hm³ más". Sanz califica el pacto de "una escenografía que le viene muy bien a Mazón, pero que no aporta muchas novedades en cuanto al aumento de la aportación del agua al parque natural y, además, es un sinsentido que no cuente con la CHJ".

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, por su parte, explica "que si hay agua sobrante es bueno que vaya a l'Albufera para garantizar la conservación del parque natural". Aguado, tras señalar que AVA-Asaja no ha sido consultada por el Consell en la negociación del acuerdo, sostiene que son los regantes firmantes del mismo a quienes corresponde valorar el pacto.

El presidente de los regantes de Sueca, José Pascual Fortea, y el de la Acequia Real del Júcar, Antonio Costa, con Mazón y Catalá tras la firma del acuerdo. / Rober Solsona/ Europa Press

Las dos grandes entidades de regantes firmantes de los acuerdos, pues son dos pactos, uno del Xúquer y otro del Túria, son la Acequia Real del Júcar (ARJ) y el Sindicato de Regulación de Aguas del Río Túria, los defienden a capa y espada. Así, fuentes de la ARJ, afirman que "responde a la línea que siempre han defendido los regantes, que la demanda ambiental de l'Albufera debe atenderse con los ahorros de agua que se obtengan con la modernización de la Acequia Real del Júcar, con el intercambio de recurso de agua de río de nuestras concesiones por agua residual depurada y por el envío al lago de aguas fluyentes". "De esta forma se atienden las necesidades de l'Albufera sin menoscabar los derechos de agua y las garantías del resto de usuarios", insisten. En la misma línea, el presidente de los regantes del Túria, José Alfonso Soria, recalca que "es un acuerdo que hacía falta".

Suscríbete para seguir leyendo