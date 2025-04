Mazón vincula las amenazas a los discursos de la izquierda en otro pleno bronco

Tensión al límite en el pleno de las Corts. Otra vez. La sesión de control ha vuelto a ser una batalla dialéctica con más bronca que argumentos hasta el punto de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vinculado las intervenciones de la izquierda, especialmente de Compromís y de su síndic Joan Baldoví, contra él y su gestión por el 29-O con las amenazas de muerte que ha recibido tanto él como la última a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

"Es usted responsable del odio", le ha reprochado Mazón a Baldoví durante el debate entre ambos. No es baladí la acusación una semana después de que se conociera que la Generalitat ha presentado tres denuncias por amenazas de muerte al jefe del Consell a lo que el propio Mazón ha añadido una sobre Camarero, condenas sobre las que ha habido una condena unánime por todos los grupos parlamentarios. "El clima aquí tiene consecuencias en la calle", ha indicado el dirigente del PPCV.

Las acusaciones, especialmente hacia Compromís, de "sembrar odio", "cabalgar a lomos del dolor" o ser una "sinfonía de la destrucción" han sido la guinda a una crispación que se ha mantenido en todo momento, salvo en el intercambio entre Mazón y el síndic de Vox, José María Llanos. Ha sido con el único portavoz donde el tema central de sus intervenciones no han estado protagonizadas por la gestión del 29 de octubre, un torbellino en el que las novedades judiciales no hacen más que azuzar nuevos vientos y que han caldeado el hemiciclo.

Mazón interviene ante el pleno de las Corts, este jueves. / Francisco Calabuig

Las últimas novedades en este sentido han sido los mensajes del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, o la declaración del viernes de la exconsellera Salomé Pradas. Las comunicaciones del exnúmero dos de la conselleria han servido tanto a la izquierda de ataque hacia la gestión de Mazón como de defensa del propio jefe del Consell. Tiempos curiosos el de la batalla de los relatos donde un mismo hecho sirven a dos teorías totalmente opuestas.

José Muñoz y Joan Baldoví, síndics de los socialistas y los valencianistas respectivamente, han reprochado que el exsecretario autonómico advirtiera a las 14:44 horas el 29-O que los barrancos estuvieran "a punto de colapsar"; una acusación que el Consell niega y que el propio Mazón ha verbalizado. En su opinión, los mensajes de Argüeso refrendan su tesis ya que este aviso vía whatsapp era sobre el cauce del Magro, la cuenca de Forata, sobre la que ha asegurado que se tenía "información" y que, por tanto, "se actuó".

"Pose de palote justiciero"

La crítica sobre los mensajes, no obstante, han sido solo el preámbulo a partir del cual el tono se ha elevado. Muñoz ha cargado contra la "indecencia" de la Generalitat por acusar a los alcaldes de la gestión del 29-O y ha tachado de "vergüenza" que mientras tras el mensaje de Argüeso estuviera "comiendo", con nueva petición de elecciones. Frente a ello, Mazón, visiblemente enfadado, ha respondido exhibiendo su gestión en la última semana, contraponiéndose con Pedro Sánchez de quien ha dicho que es quien ha de convocar elecciones por "no tener lo que hay que tener: presupuestos" y acusando al PSPV de solo querer "embarrar" con "bulos".

"¿Sabes lo que la gente no soporta de ti? Tu chulería y el victimismo falso, tú no eres la víctima", ha señalado por su parte Baldoví quien ha reiterado de nuevo en el tuteo al jefe del Consell como en la sesión de control de hace dos semanas, a lo que ha añadido: "Si fueras honrado ya habrías dejado el cargo". El tono duro se ha repetido en la réplica de Mazón, en un debate centrado en lo personal, donde le ha mandado a "bailar con Mónica Oltra", le ha acusado de solo "servir a Pedro Sánchez" y le ha afeado la "pose de palote justiciero".

Ese cruce dialéctico con la izquierda no se ha repetido con Vox. Es más, la pregunta de Llanos le ha servido para continuar con sus acusaciones sobre PSPV y Compromís. Mazón y los voxistas han vuelto a evidenciar su alianza. El 'president' ha asumido el discurso de la formación de Santiago Abascal, agradeciéndole el apoyo para los presupuestos y justificando el rechazo a no acoger menores no acompañados por "no ser un bufón del pancatalanismo". Las buenas palabras del jefe del Consell no han evitado el aviso final de Llanos: "No nos retiraremos ni un milímetro de lo que creemos". Ni con su nuevo socio, Mazón ha podido sonreír del todo.

