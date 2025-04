Bronca y negociaciones al límite para abrir el congreso del PSPV de Valencia

Viernes de dolores y de congreso del PSPV de la provincia de Valencia. La coincidencia de fecha y las chapas de 'Volem votar' con las que el partido pide el adelanto de elecciones se han convertido en premonición en el inicio del cónclave en el que Carlos Fernández Bielsa saldrá reelegido líder de la estructura provincial. Es de los pocos hechos fácticos que se dan por descontado en las próximas horas. Todo lo demás se encuentra, con los delegados ya acreditándose en el Hotel AZZ Congress de Paterna, está en el aire.

Oficialmente el congreso comenzará a las 19 horas con la constitución de la Mesa y la elección del presidente del congreso. Este suele ser un puesto simbólico que rara vez genera bronca interna, solo que la situación del partido en la provincia de Valencia se ha colocado en la excepcionalidad de la confrontación, dividido en casi dos mitades iguales, lo que da argumentos y riesgos a los dos sectores que encabezan Bielsa y el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga.

Así, la elección de este puesto será la primera prueba de fuego para saber si hay o no pacto. El líder provincial propuso el jueves que este lo ocupara uno de los suyos: Toni Gaspar, síndic adjunto en las Corts y expresidente de la Diputación de Valencia. Sin embargo, su elección no se da por segura ya que Raga se ha postulado para este mismo cargo. Con un reparto de delegados al filo, con ambas candidaturas reivindicando tener el 50 % o más, su sola votación supondría el pistoletazo de salida a un congreso a cara de perro. No se recuerdan precedentes de la última vez en que la composición de la Mesa desembocó en votación.

Preparación del plenario donde se ha de celebrar la primera parte del congreso del PSPV de la provincia de Valencia, este viernes. / Levante-EMV

Las candidaturas a la Mesa se presentan justo en el momento de constitución del congreso por lo que prácticamente hasta el mismo momento, a las 19 horas (algo más, porque la puntualidad de la formación nunca ha sido su fuerte), hay tiempo para un acuerdo. O al menos, un armisticio a la espera de que la partida avance hacia otros derroteros y nuevas batallas. En eso se afanan los equipos negociadores de ambos sectores en las conversaciones que tienen en las úitmas horas.

Negociaciones al límite

Tras un primer encuentro de Bielsa y Raga el miércoles, el jueves fueron representantes de ambos los que tomaron el relevo sin conseguir desencallar la situación. Si el jueves había optimismo por un ligero avance, este viernes cuando se han vuelto a reunir por a mediodía la sensación es que la bronca va a más y nadie descarta que se salga del congreso sin integración de ningún tipo. Bielsa podría sacar su ejecutiva porque no se puede votar en contra ni presentar listas alternativas, cuestión distinta a órganos como el Comité Provincial, donde sí se podría votar.

Los corrillos entre los delegados además de comentar la declaración ante la jueza de Salomé Pradas y la mejoría del Valencia CF del que esta noche se perderán el partido se centran en la situación de máxima tensión que hay entre las dos candidaturas. Se esperaba, en línea con el funcionamiento habitual del PSPV, que las negociaciones para parir la ejecutiva fueran de carácter nocturno y sobre la bocina, pero nadie aventuraba que las espadas se alzaran nada más comenzar.

