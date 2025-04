Directo: La exconsellera Pradas y Argüeso declaran como imputados por la gestión de la dana

Habla Rosa Álvarez, miembro de la una de las asociaciones de víctimas de la dana

Rosa Álvarez, miembro de una de las asociaciones de víctimas de la dana, ha explicado tras la entrada de Pradas a los juzgados lo "duro" que ha sido para ella ver a "una de las máximas responsables de la muerte de 228 personas".

Álvarez ha lamentado que la exconsellera "no conocía que existía el sistema Es Alert", lo que según ella hubiera podido limitar el alcance de la tragedia. Sin embargo, ha dicho, "no hicieron nada por salvarlas".

Sobre sus expectativas ante esta declaración, ha señalado que le gustaría que "contestase a todos los abogados", una posibilidad ante la que se ha mostrado escéptica. En todo caso, ha remarcado que espera que "sea honesta y declare no solo a su abogado y que por una vez dé la talla. No política, que no la dio, pero por lo menos la humana".