Pradas y Argüeso entran a declarar ante la jueza entre gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas"

La llegada de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y de su número 2, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, a la Ciudad de la Justicia para declarar como investigados por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, que se saldó con la muerte de 228 personas, ha estado marcada por la tensión, la indignación y el inconmensurable dolor de las familias de las víctimas, que estaban concentradas en la puerta de las instalaciones judiciales desde primera hora.

Gritos pidiendo justicia, pancartas, manos pintadas de rojo simulando ser sangre, sonido del ES-Alert, una gran nube de periodistas y numerosa presencia policial. Ese ha sido el escenario en el que Pradas y Argüeso han tenido que entrar a los juzgados.

La primera en llegar ha sido Pradas, a las 9.17 horas, acompañada de su abogado, Eduardo de Urbano. Ha sido recibida por familiares y víctimas de la dana entre gritos de 'asesinos' y 'Mazón dimisión'. La exconsellera de Emergencias ha declinado atender a los medios de comunicación y ha asegurado que lo haría al concluir su comparecencia.

Durante su declaración, Pradas ha roto a llorar ante la jueza que instruye la causa y se ha escudado en su inexperiencia, puesto que sólo llevaba tres meses en el cargo cuando se produjo la dana, para justificar sus decisiones o la falta de ellas.

Tras acceder a la Ciudad de la Justicia, víctimas y familiares de las víctimas de la dana, muy emocionados, se han abrazado y han comenzado a llorar preguntando a los políticos: 'Dónde estábais a esas horas', cuando ocurrió la riada, al tiempo que exigían que se dijese "la verdad".

Media hora más tarde, a las 9.45 horas, ha hecho su aparición Emilio Argüeso, también junto a su abogado. El exsecretario autonómico de Emergencias ha sido recibido con sonidos del ES-Alert y con una petición clara: "Di la verdad". Su entrada ha sido recibida con sorpresa, puesto que se le esperaba más tarde, ya que estaba citado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja a las 12.30 horas.

La llegada de la exconsellera Pradas y Argüeso para declarar como imputados por la gestión de la dana / M. Montesinos / F. Calabuig

Argüeso también ha declinado atender a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta hasta que concluya su comparecencia judicial. En ese momento, familiares y víctimas de la dana, así como otras asociaciones y entidades, le han gritado "asesino", "cobarde" y "sinvergüenza", además de pedirle que diga "toda la verdad".

Las familias y las asociaciones han pedido a Salomé Pradas que conteste a "todas" las preguntas que le hagan los abogados en sede judicial y que no se limite a responder sólo a su abogado. "Que dé la talla humana, ya que la política no la dio", han asegurado.

Sin embargo, poco después de acceder a la Ciudad de la Justicia, la exconsellera ha informado a la magistrada que instruye la causa, a los fiscales y a los letrados que sólo contestaría las cuestiones de su abogado.

Las familias: "¡Asesinos!"

Los familiares y las víctimas de la dana del 29 de octubre, así como varias asociaciones, se han concentrado en la Ciudad de la Justicia pasadas las 8.30 horas. Portaban pancartas en las que se podía leer "asesinos"; "justicia por mi marido y mis hijos"; "nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia"; o "Mazón dimissió. Associació Víctimes de la Dana".

Además, algunos de ellos también llevaban camisetas en las que se podía leer: "229 fallecidos, 0 responsables. Valencia no olvida" y han exhibido una figura gigante de Mazón con la cara sonriente y las manos rojas simbolizando que están manchadas de sangre.

Francisco Calabuig

Rosa Álvarez, miembro de una de las asociaciones de víctimas de la dana, ha explicado tras la entrada de Salomé Pradas a los juzgados lo "duro" que ha sido para ella ver a "una de las máximas responsables de la muerte de 228 personas".

Al mismo tiempo, ha lamentado que la exconsellera no conociese la existencia del sistema Es-Alert, lo que, a su juicio, hubiera podido limitar el alcance de la tragedia. Sin embargo, ha dicho, ni ella ni Argüeso "hicieron nada por salvar las vidas" de las personas fallecidas en la riada.

Sobre sus expectativas ante la declaración de Pradas, Rosa Álvarez ha insistido en que le gustaría que "contestase a todos los abogados", una posibilidad ante la que se ha mostrado escéptica. En todo caso, ha remarcado que espera que la exconsellera "sea honesta y declare no solo a su abogado y que por una vez dé la talla. No política, que no la dio, pero por lo menos la humana".

La instrucción del caso

La jueza instructora acordó hace aproximadamente un mes la citación de Salomé Pradas porque era la persona que el día de la riada tenía atribuida como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y, respecto a Argüeso, apuntaba que era "necesaria" su declaración dada su "relevancia orgánica y, por ende, decisoria".

Tras conocerse estas imputaciones, Pradas emitió un comunicado en el que subrayaba que "desde el primer minuto hasta el último" del día 29 estuvo atendiendo las funciones institucionales que correspondían según la normativa aplicable.

Pradas recalcó que "siempre" estará a disposición de "poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la gestión de la emergencia de la catástrofe natural". Este viernes tendrá oportunidad de responder a las preguntas de la jueza, fiscal, acusaciones y defensas.

Mateo L. Belarte

En el auto de citación como investigados, la jueza afirmaba que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre "fue tardío y erróneo"; señalaba que la dana "no fue un fenómeno meteorológico imprevisto", ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades".

A juicio de la magistrada, esas previsiones "debieron llevar a una convocatoria en la mañana" de ese día del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), "al objeto cuanto menos de avisar a la población".

El auto desgranaba la información oficial y detallada sobre la alerta meteorológica que ofreció durante toda la jornada la televisión autonómica À Punt, incluidas diversas conexiones en directo desde localidades afectadas como Chiva o Utiel, donde se daba cuenta minutos después de las 15 horas del desbordamiento del barranco del Gallo (que toma caudal abajo el nombre del Poyo) o del río Magro, respectivamente.

Esteban San Canuto / Francisco Calabuig

De este modo, para la titular del juzgado, la convocatoria del Cecopi, a las 17.00 horas de ese día, "se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor".

Según la magistrada, el Cecopi "es un órgano de coordinación" en materia de emergencias con otras administraciones, pero "ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección".

La juez entiende que los anuncios sobre la "gravedad de la situación" se produjeron "en diversos ámbitos y con una antelación suficiente", a través de Aemet, las llamadas al teléfono de emergencias de la Generalitat 112, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).