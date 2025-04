Aparecen cadáveres de cerdos a 100 metros de una granja arrasada por la dana

Los cadáveres son ahora huesos, restos de carne en descomposición y muchas pulgas. Eso es lo que queda de los cerdos que nadie ha recogido, casi seis meses después de la dana, entre los campos de naranjas que hay pegados a una explotación ganadera de Riba-roja. Agricultores y vecinos de la zona advierten de un problema de salud pública y la Conselleria de Agricultura ordena su retirada inmediata tras el aviso de Levante-EMV.

"No podemos retirar lo que no sabemos que existe. No ha habido aviso a la conselleria de estos retos y ahora que lo sabemos vamos a actuar ya. La retirada de cadáveres de animales fue la primera medida que adoptamos y se han retirado más de 11.000 animales fallecidos", explican fuentes de la conselleria, que instan a quien encuentre restos similares a que "avisen a su ayuntamiento para que se retiren los cuerpos, aunque esperan que esta situación no se vuelva a repetir porque es totalmente inusual".

Naranjas recogidas y trabajos de poda

"Si ahora huele, hace meses olía más. No entendemos cómo nadie ha venido aquí a retirarlos. Nosotros hemos visto varios cadáveres entre los campos, visibles aún meses después, pero hay restos de poda arrastrados por la riada y a saber lo que puede haber ahí abajo. No es un lugar aislado ni alejado. Es lamentable que no se haya hecho aquí una batida como corresponde porque estamos hablando de un posible problema de salud pública", explican quienes denuncian la existencia de restos a Levante-EMV, ataviados con epis de protección para prevenir problemas con los nidos de pulgas, entre otros.

Huesos de cerdos muertos por la dana continúan meses después en un campo de naranjos. / Daniel Tortajada

En campos de naranjas

Los campos de naranjas donde han aparecido los cadáveres de los animales están a apenas 100 metros de la valla de la granja que ha sido reconstruida tras ser arrasada por el agua. La zona se encuentra, además, muy próxima al polígono industrial de Riba-roja, donde aparecieron cerdos vivos tras la tragedia. Y es que la explotación porcina se vio gravemente afectada por el desbordamiento del barranco de Pozalet.

La granja albergaba cerca de 4.000 cerdos y murieron, aproximadamente, 1.500 animales. Los operarios de la granja recataron a la mayoría de ellos para trasladarlos a otras granjas, algunos de los que salieron de las instalaciones fueron localizados con vida en el área industrial del municipio y en los alrededores, y los cadáveres de otros tantos permanecen hasta el día de hoy en los campos contiguos a la granja sin que nadie haya dado aviso de su existencia o sin que esos avisos hayan sido atendidos.

Ahora bien, esta misma granja ha sido noticia en varias ocasiones entre las que destaca la visita del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a principio de este año. Así, el 20 de enero de 2025, el president Mazón se unió a la visita a la explotación ganadera SAT 4530 Gaviga, en Riba-roja, en una convocatoria programada para el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. A 100 metros de la comitiva estaban los cerdos muertos aunque el muro ya había sido reconstruido y nadie se percató de lo que escondían los campos de alrededor.

"La granja no es inaccesible y los campos de al lado, tampoco. No se puede entender que nadie haya olido los cuerpos en descomposición, pero así ha sido. No queremos problemas con la granja, ni con los dueños de los campos ni con los trabajadores. Pero las naranjas están recogidas e incluso hay trabajos de poda hechos. Y los huesos están a simple vista y huele mal. La Administración debería retirar los cadáveres cuanto antes y no sabemos si haría falta un tratamiento en la tierra porque hay nidos de pulgas por todas partes", explican los denunciantes.

Restos de cerdos muertos por la dana, en Riba-roja. / Daniel Tortajada

Competencias y contratos

En los primeros días tras la dana, el Ayuntamiento de Riba-roja estableció un protocolo con las empresas del polígono para que avisaran a la policía local si encontraban algún animal para poder coordinar su rescate o retirada. Sin embargo, la encargada de retirar los animales muertos de las explotaciones ganaderas de las zonas devastadas por la dana es la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que realizó estas funciones a través de la empresa Tragsa sin coste para el ganadero. Es más, la primera semana después de la tragedia la Conselleria destacaba la retirada de 2.950 cadáveres de las explotaciones ganaderas de 17 granjas de porcino, ovino, equino y avícola afectadas por la dana.

Ahora bien, fuentes de la Conselleria de Agricultura explican que el contrato con Tragsa para la retirada de animales fue "de urgencia" y que la competencia es ahora de los ayuntamientos que cuentan, eso sí, "con el respaldo autonómico para llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias.