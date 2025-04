Bielsa nombrará a Jorge Vidal como número dos para el PSPV de la provincia de Valencia

Jorge Vidal será el nuevo número dos de Carlos Fernández Bielsa en la ejecutiva del PSPV de la provincia de Valencia que, a unas pocas horas de que se vote en el congreso que la formación celebra en Paterna, continúa sin pacto entre la actual dirección provincial y el sector que encabeza Robert Raga, rival del alcalde de Mislata en las primarias de hace un mes. Según adelantan fuentes del partido en la provincia, el diputado provincial y concejal en Sagunt será nombrado secretario de Organización ya que, pese a que no haya acuerdo, no se puede presentar lista alternativa a la dirección.

Vidal es un cargo de la absoluta confianza de Bielsa. De hecho, ya era vicesecretario general en la dirección saliente. Licenciado en Ciencias Ambientales, Vidal es diputado provincial en la Diputación de Valencia y secretario de Organización de la agrupación de Sagunt, donde también es concejal. Allí es alcalde Darío Moreno, uno de los apoyos del secretario general de la provincia, una conexión que ahora se fortalece con la elección de Vidal para controlar las tripas de la estructura provincial.

Su nombramiento como secretario de Organización es el primero que se conoce de la nueva dirección (además de la reelección de Bielsa como secretario general, lo único que se sabía con seguridad hasta la fecha) que ha de salir elegida en el congreso. No es casual. El alcalde de Mislata había reivindicado para sí el derecho de nombrar este puesto, considerado el número dos por atribuciones a nivel interno, frente a las peticiones del sector de Raga de poder situar a alguien afín. Habrá que ver cómo sienta que se anticipe este nombramiento en esta corriente.

Negociaciones en momento tenso

Estas diferencias para la composición de la dirección se mantienen a apenas unas horas de que la ejecutiva se vote. Se prevé que sea antes del mediodía, pero la situación de máxima tensión que se vive en el partido no asegura que se pueda retrasar. Las posiciones siguen distantes y lo visto el viernes no parece que ayude. El sector de Raga denuncia un menosprecio en las ofertas dadas por Bielsa de cargos en la ejecutiva, del 20 %, muy por debajo del resultado logrado en primarias, mientras que la dirección reclama su derecho a tener margen para decidir su equipo y no contar con una minoría de bloqueo.

La igualdad vista el viernes en la votación del presidente del congreso, con empate a 172 entre los 344 delegados acreditados para el cónclave, podría repetirse este sábado cuando se tengan que decidir los órganos provinciales como el Comité Provincial, ente que decide la composición de las listas electorales. A estos puede haber distintas candidaturas, como ocurrió con la presidencia del congreso. No pasará así con la ejecutiva, donde no hay posibilidad de votar en contra, sino solo plantear un voto en blanco.