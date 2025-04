Camps prepara un gran acto en mayo para reclamar el congreso en el PPCV

Tras Alicante, Burriana, Sueca, Valencia y otras localidades valencianas, este sábado la caravana de Francisco Camps, una especie de campaña de primarias encubierta para un proceso interno sin fecha en el calendario, ha viajado al interior.

Camps, en el almuerzo. / Levante-EMV

El municipio de Sot de Chera, en los Serranos, ha acogido el encuentro de unas 80 personas, la mayoría de las comarcas del interior, en un nuevo acto con la militancia del expresident, que quiere volver a la primera línea tras superar sus múltiples frentes judiciales, los que le costaron la Presidència.

En esta ocasión, el ‘esmorzar’ se ha producido en territorio simbólico, uno de los municipios más castigados por la dana, pero cuyo impacto ha quedado eclipsado por la distancia de la zona cero metropolitana. El alcalde de la localidad, Tomás Cervera, ha ejercido de anfitrión, explicando el impacto devastador en un paraje natural y turístico del que depende el municipio.

Al encuentro han asistido excargos como José María Chiquillo o la vieja guardia de Rus (Emilio Llopis y Juan José Medina), y el expresident ha repetido su voluntad de dinamizar el partido, como viene haciendo desde hace meses, ante lo que los suyos consideran una situación de parálisis y desconexión con las bases.

La melodía es la de un aspirante a liderar el partido. Algo sorprendente tratándose de un expresident y de un partido que controla todos los resortes de poder. Pero ante la falta comunicación con el Palau (Camps dijo que quería 'volver', pero no parece recibir respuesta) y la frágil situación de Mazón tras la dana, Camps insinúa, aunque no aclara qué quiere ser en el partido. El campsismo enarbola la bandera del pasado glorioso (omitiendo la cara b judicial de ese disco), la del partido y la C. Valenciana.

Camps, con Tomás Cervera, alcalde de Sot de Chera. / Levante-EMV

Exigencia de congreso

Con todo, la plataforma que se ha organizado en torno a Camps reclama la convocatoria de un congreso que permita renovar equipos, ideas y proyectos. Incluso han pedido primarias abiertas en ese cónclave que debía celebrarse este año, para que los militantes elijan la presidencia. Los siguientes pasos del expresident incluirán, previsiblemente en el mes de mayo, un "gran acto" para abordar la situación del partido y seguir exigiendo ese congreso que debía celebrarse este verano y, hasta nueva orden, la dirección nacional ha metido en el congelador.