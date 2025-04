Argüeso, pendiente del Facebook de la oposición en las horas críticas de la dana

El secretario autonómico de Emergencias el 29 de octubre, Emilio Argüeso, advirtió a las 14.44 horas del 29 de octubre a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, de que «los barrancos están a punto de colapsar», según el chat que ha aportado a la causa de la dana en un informe pericial. Lo hacía desde Carlet, donde se había desplazado con la consellera Pradas para seguir la situación compleja que se había desatado en la Ribera.

Aunque veintiséis minutos después su preocupación era la publicación que una alcaldesa socialista de la Ribera había lanzado en una red social. «De esto qué me puedes decir», pregunta Argüeso al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. El «esto» al que hace referencia Argüeso es un mensaje del Facebook del PSPV-PSOE Ribera Alta en el que denunciaban que: «La Generalitat Valenciana oblida als pobles afectats per la dana. La secretaria autonòmica d’Emergències encara no s’ha ficat en contacte amb els alcaldes i alcaldesses dels pobles afectats», denunciaba la publicación de los socialistas. Y que la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, compartió desde su perfil con el comentario: «Aixina és!!!».

Consultas al subdirector general en el que ahora descarga responsabilidades

Al leer este mensaje, Argüeso pregunta al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, a las 15.05 horas (con Utiel ya inundada y municipios de la Ribera afectados tras el paso de siete tornados): «Jorge porfa dime a qué hora se ha enviado la alerta». Suárez contesta: «La de los ríos a las 12 aprox». A lo que Argüeso envía el pantallazo que acompaña esta información. «De esto que me puedes decir», se interesa el secretario autonómico de Emergencias, en referencia al pantallazo. A lo que el subdirector de la Emergencia le responde: «Están jugando a otra cosa ahora te llamo estoy en tv 5’».

La intervención televisiva a la que se refiere Suárez es la que realizó en el informativo de mediodía en À Punt, a las 15.11 minutos, informando de que justo en ese momento se declaraba la situación 2 en Utiel Requena, y se creaba un puesto de mando avanzado en l'Eliana para seguir la situación. También advertía del riesgo de esas lluvias en cabecera, y de la atención a barrancos como el del Poyo.

A las 15.23 horas Argueso vuelve a informar sobre las pesquisas respecto al tuit de la alcaldesa de la Pobla Llarga: «Acabo de hablar con el de Cullera que es de la oposición de estos».