"No nos fiamos de Sanidad porque nos negaron la existencia del borrador sobre el SAMU y el SESCV"

"No nos fiamos absolutamente nada de lo que dice el conseller Marciano Gómez". Así se ha pronunciado la representante sanitaria de CCOO, Yolanda Ferrández, durante la protesta celebrada este lunes, en la que cuatro sindicatos -CCOO, UGT, Satse e Intersindical- han protestado por la posible integración del SAMU y el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) en los hospitales; es decir, concentrar en un mismo servicio las emergencias extrahospitalarias y las hospitalarias. "Nos negaron la existencia de los borradores y, cuando la constatamos, nos dijeron que no se sabía si saldría adelante".

Pese a que la protesta está convocada desde hace un mes, la Conselleria de Sanidad ha esperado hasta ahora para desmentir esta integración, publicada en exclusiva por Levante-EMV hace un par de meses. "Propuestas se hacen todos los días -, han reconocido fuentes oficiales de Sanidad a este periódico-. Pero unas siguen adelante y otras, no, como es este caso". Además, han lamentado que las protestas se basen en "meras suposiciones".

Recelos entre las partes

La desconfianza deriva de varios factores: la existencia de dos borradores, la celebración de dos reuniones al respecto con personal técnico de Sanidad y la negativa del departamento de Marciano Gómez de convocar un encuentro con los representantes sociales; UGT lleva pidiéndolo desde hace dos meses. "Si no se sientan oficialmente a decirnos que se ha parado, entendemos que le dan 'carpetazo' y cuando nos olvidemos, lo volverán a sacar", asegura Ángel Salvador, técnico en emergencias sanitarias y miembro de UGT. Desde Sanidad, aseguran que el plan no "encaja dentro del proyecto del equipo de esta Conselleria", aunque en febrero dijo que "no había nada oficial por el momento".

Las dudas sobre las declaraciones de Gómez también las señala el diputado de Compromís, Carles Esteve, quien se acercó a dar apoyo a los sindicatos movilizados. "Creer en la palabra de Mazón y Marciano es complicado a estas alturas de la legislatura -, ha señalado-. El borrador es un despropósito y evidencia la falta de planificación en cuando a las emergencias sanitarias". Ha recordado que, durante unos días, el SESCV se desligó de la Conselleria de Sanidad con la remodelación del Consell tras la dana.

"No se puede estar en dos sitios a la vez"

La principal medida del borrador del "Plan funcional para la atención urgente en el departamento de salud" preveía convertir las plazas de facultativos de las emergencias extrahospitalarias en parte de la plantilla estructural de las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria. En la práctica suponía que el mismo médico debería atender los casos urgentes en los centros sanitarios y salir a atender emergencias fuera de los centros, en caso de recibir un aviso. "No se puede estar en dos mismos sitios a la vez, los trabajadores del SAMU necesitan tener dedicación exclusiva", explicaba Eva Planas de UGT. Y, además, proponía la creación de 24 jefaturas de sección -una por hospital- para coordinar la asistencia de las emergencias sanitarias.

Su compañero Vicente Herreras, médico del SESCV hasta que se jubiló hace tres meses, considera que la propuesta "demuestra una gran ignorancia de las emergencias extrahospitalarias" y pone un ejemplo: "Es como si le pidieran a los bomberos estar cavando zanjas mientras que no haya un incendio". Por su parte, Eva López de Intersindical considera que, una vez más, "Sanidad trata de tapar 10 agujeros con dos manos" y tratar de cubrir "la falta de profesionales", sobre todo, "especializados" con "inventos".

Solicitan reemprender negociaciones

La protesta tiene como objetivo "paralizar el plan", explica Carlos Buchó de Satses, porque "una vez esté el decreto-ley, ya no tenemos capacidad de acción". A esta crítica se suma Ferrández: "Desde que llegó al cargo, el conseller nos obvia y se dedica a hacer las cosas por la puerta de atrás, sin reunir a las mesas sectoriales y técnicas". La representante de CCOO ha listado cerca de 15 normas, una de ellas el decreto-ley de medidas extraordinarias por la dana, que Gómez ha sacado adelante sin negociación. Respecto a este último, el PP ha presentado una moción para abrir una vía a que el personal subrogado por las reversiones se convierta en estatutario.