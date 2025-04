Feijóo dice que el Gobierno ha dado "cero euros" a la Generalitat para infraestructuras tras la dana

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes, después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya solicitado una reunión urgente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que los "hechos" permiten constatar que el Gobierno de España ha dado "cero euros" a la Generalitat para sufragar infraestructuras tras los daños provocados por la dana del pasado 29 de octubre, que causó 228 fallecidos. A su entender, su actitud evidencia que "no le interesa la reconstrucción".

Así se ha pronunciado después de que Mazón haya pedido por carta a Sánchez un encuentro para coordinar las acciones de reconstrucción y en la que propone crear una comisión mixta para actuar "con una sola voluntad y una sola voz". En esa misiva le sugiere que esa reunión puede tener lugar en el Palau de la Generalitat, y se pone a su disposición para mantenerla tan pronto como su agenda lo permita.

Feijóo ha dicho no tener "información" sobre esa petición de reunión cuando los medios le han preguntado --antes de asistir a un partido de fútbol en el marco del 'Torneo Ciudad de Torrejón' de categoría infantil-- si le consta que Mazón ha solicitado verse con el presidente del Gobierno.

Evidencia que no es un Gobierno "responsable"

Sin embargo, el líder del Partido Popular ha dicho que sí que tiene una "constatación de hechos" porque tras los daños producidos por la dana el Gobierno de España no ha dado "ni un euro" a la Generalitat para sufragar los daños en infraestructuras.

"No ha puesto nada, cero euros. Todos los institutos, los centros de primaria, los centros sociales, las infraestructuras, las carreteras, los equipamientos sociales que han sufrido daños por la dana, el Gobierno de España, su aportación ha sido cero euros", ha abundado.

Según Feijóo, en esas circunstancias "no se puede considerar el Gobierno como un Gobierno responsable". "No solamente no les interesa lo que se ha producido durante la dana sino que tampoco les interesa la reconstrucción posterior", ha finalizado.