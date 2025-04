El Noé de la dana

Empezó con "Soberano", un caballo cuya cuadra fue arrasada por la dana en Catarroja, y no ha parado de rescatar y de alimentar animales desde entonces. Se llama Agustín Méndez y junto a un grupo de voluntarios ha fundado Santuario Dana, un refugio de animales víctimas de la barrancada del pasado 20 de octubre, que recuerda al arca de Noé por las especies que alberga. Y allí cohabitan, alimentados y cuidados con mimo, caballos, cabras, ovejas, cerdos, patos, ocas, tortugas, gallinas, perros, gatos y hasta una burra. Eso sí, separados por especies, y teniendo en cuenta sus necesidades o sus características.

Maite y Martín con Triana, la cabra que amanta a dos cabritillos que no son sus crías ni son hermanos. / Daniel Tortajada

Agustín no está solo en esta aventura. Le acompañan Martín, Maite, María José y Juan. Cinco amigos que lleven meses trabajando en el rescate de animales afectados por la dana, más allá de perros y gatos. Reciben a Levante-EMV en el refugio, con anécdotas increíbles, la queja generalizada del abandono institucional a proyectos como el suyo y una petición concreta: "necesitamos financiación". Y es que todo el gasto ha sido sufragado por Agustín, y los fondos propios se acaban. "Hemos pensado distintas fórmulas que van desde donaciones hasta proyectos como 'apadrina a un animal' o incluso ser refugio de animales que ahora no pueden estar con sus dueños". Y es que ese es, precisamente, el espíritu de este lugar. Todos los animales que allí viven y conviven han sido rescatados de la tragedia. Algunos tiene dueño y los visitan en el refugio. "Bastante tienen sus dueños con sus vidas como para hacerse cargo de los animales. Por eso los tenemos aquí y los cuidamos. Y sus dueños los visitan aquí y siempre es una alegría", explican.

Solos y sin dueño

Otros de los animales que forman parte de Santuario Dana o no tienen dueño, o estos han desaparecido porque la realidad es que los rescataron sucios, hambrientos y solos. El cerdo "Ronaldo" es ejemplo de ello. La burra "Violeta", también. Igual que la yegua "Dana", un animal ciego que fue protagonista de un rescate que se hizo viral en redes sociales. "Ronaldo se llama así porque nos hacía unos quiebros para cogerlo... y nos lo hizo pasar muy mal. Violeta recibe ese nombre porque la encontramos en un campo repleto de violetas. Y Dana... este animal se comporta como si fuera un perro, si las llamas, acude y se le nota inmensamente agradecida", explican.

Maria José junto a dos de los cuatro cerdos que rescataron de la dana. / Daniel Tortajada

Mientras muestran las instalaciones recuerdan la historia de cada uno de los animales, cómo fue su rescate y cómo lo trasladaron hasta allí. Una aventura tras otra. Recalcan que son seres vivos que han sufrido un trauma muy grande así que los hay que arrastran secuelas.

No quieren hablar del dinero invertido, pero sí del que necesitan para seguir adelante con un proyecto que es un pozo sin fondo. "En nuestras redes sociales pueden ver lo que hacemos. En 'santuario dana tagoro' está toda la información para que puedan contactar con nosotros y ayudarnos. Solo hemos recibido ayuda de dos asociaciones de Alemania y nosotros ya no es que alimentemos a los animales que tenemos aquí, en el santuario, es que tenemos localizados corrales donde no va nadie y alimentamos a los animales. Hemos repartido pienso en los municipios afectados por la dana y necesitamos financiación y darnos a conocer para que sepan lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo".

Torre de babel con puerta de coches destrozados en la dana

En aras de visibilizar este proyecto, el artista Lucas Karrvaz (es el acrónimo de José Lucas Carrión Vázquez) cobra protagonismo. Una coincidencia particular hizo que Lucas y Agustín se encontraran por el camino e hicieran amistad. Ahora, el artista valencianos cuyas esculturas de metal decoran los jardines de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, está inmerso en un proyecto e homenaje a las víctimas de la dana y a los voluntarios que tanto hicieron en la tragedia.

"Es una Torre de Babel para visibilizar la descoordinación y el caos de las administraciones, y es un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a los voluntarios. Conseguimos las puertas de los desguaces y con el material que tengo voy creando. Es un proyecto ambicioso que queremos que se visite aquí porque todo cobra un sentido. Será visitable también por dentro. Me adapto a lo que tengo y soy optimista. Habrá 88 puertas con el nombre de los 88 municipios afectados y la previsión es emplear unas 200 puertas porque medirá 15 metros y el diámetro es de 17 metros. Y cada anillo rendirá homenaje a un sector con un pape relevante en la tragedia", explica el artista junto a la obra que empezó a crear a finales de marzo.

El artista explica su Torre de Babel. / Daniel Tortajada

Veterinario de confianza y voluntarios

La Torre de Babel se erige entre un espacio destinado a los animales. Los voluntarios y creadores de Santuario Dana agradecen la colaboración del veterinario de Vilamarxant "que nos ayuda con todo y con todos". "Hemos realizado los tratamientos pertinentes a los animales y nos preocupamos y nos ocupamos de su bienestar. Hay animales que vinieron en los huesos. Ojalá consigamos la financiación adecuada para poder seguir adelante porque los animales comen todos los días y ha sido bastante lamentable que no hayamos recibido ninguna ayuda. Nos hemos encargado de los animales que nadie ha visto y de los que nadie se ha preocupado", explican.

Dos de los cinco caballos rescatados por Agustín. / Daniel Tortajada

Todos y cada uno de los que conforman Santuario Dana señalan la "valentía" de Agustín, a la hora de rescatar a los animales que viven en el refugio. Él no quiere protagonismo y le resta importancia. "Amigos míos me llamaban para decirme que tenían el caballo en la cuadra y la riada lo había arrasado todo. Luego se fue corriendo la voz y si me llamaban, pues yo acudía a ver qué podía hacer y en qué podía ayudar. Hay sitios donde tuve que llegar a nado. Y hay situaciones que me guardo solo para mí", concluye un hombre que ha resultado ser un Noé moderno en el anonimato.