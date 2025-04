Pilar Bernabé llega a declarar ante la jueza de la dana: "Vengo con ánimo de colaborar con la justicia y contribuir a la paz de las familias de las víctimas"

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé acaba de llegar a la Ciudad de la Justicia para declarar ante la jueza de la dana. Bernabé ha hecho unas breves declaraciones a los periodistas, de forma mucho más ordenada que el viernes, en las que asegura que llega con ganas de colaborar con la justicia, que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto en estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales".

Ha añadido que va intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera, con la justicia, su señoría y con todas aquellas personas que hoy me pregunten".

Pilar Bernabé ha sido la diana de las formaciones de ultraderecha personadas en la causa de la dana que han intentado, sin éxito, que se la investigara en la causa de la dana. También han intentado «corresponsabilizarla» de las decisiones, o falta de ellas, adoptadas el 29-O tanto la Generalitat como los dos únicos investigados. Salomé Pradas y Emilio Argüeso desviaron el viernes hacia Bernabé la codecisión sobre las medidas de la emergencia. También la corresponsabilizan de la «falta de información» sobre los barrancos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Francisco Calabuig

Tanto la jueza como la fiscalía han frenado en seco estos intentos. «Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal», advirtió la jueza en un auto del 24 de febrero. Para la Fiscalía, «el cometido de la delegada del Gobierno, al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, era de estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica». El Ministerio Público ha pedido a la Audiencia que no admita el recurso de Hazte Oír para investigar a Bernabé.

Y en la misma dirección se pronunció la Fiscalía provincial de València al informar sobre el recurso ante la sección segunda de la Audiencia de València de Salomé Pradas, en el que pide que se anule su imputación y que se archive la causa penal, para que se dirima en la vía contencioso-administrativa. El Ministerio Público considera que "el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias". Además de añadir que corresponde al conseller o consellera titular de la conselleria competente en materia de protección civil y gestión de emergencais la función de "ejercer el mando único de la emergencia" lo que supone "determinar las medidas de protección más convenientes para las personas, los bienes, el medio ambiente y para el personal de los servicios de intervención". Y la decisión de constituir el Cecopi. En este órgano de decisión o cerebro de la emergencia la Fiscalía destaca que se incorporará un representante de la administración general del Estado para "cosneguir una mayor coordinación en la gestión de las emergencias".