La izquierda protege a Bernabé ante los ataques de PP y Vox: "Sí había información"

La declaración como testigo de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, ante la jueza de la dana no ha roto los bloques políticos en la Comunitat Valenciana. Mientras el Consell, del PP, y Vox, han salido en tromba a acusar a la socialista de haber "mentido" durante seis meses después de que admitiera que en el Cecopi no se habló del barranco del Poyo hasta las 19.00 horas, el PSPV y Compromís han tratado de desmontar esa interpretación y han salido en defensa de Bernabé, manteniendo de paso la responsabilidad de la emergencia sobre los hombros de la Generalitat.

El síndic socialista en las Corts, José Muñoz, visiblemente enfadado, ha acusado al Consell de Carlos Mazón de "manipular" las palabras de la delegada en sede judicial. "Tienen que recurrir a la mentira", ha lamentado el del PSPV, que ha acusado a la Generalitat de apoyarse en "pseudomedios" para difundir sus tesis. "Los pseudomedios falsean la información y esta se amplifica por el president, las cuentas del PPCV y los medios institucionales".

Muñoz ha rebatido esa supuesta falta de información sobre el Poyo agitando la alerta hidrológica decretada por la propia Emergencias de la Generalitat en esta rambla a las 12.20 horas del 29 de octubre, que ha llevado impresa a su comparecencia posterior a la Junta de Síndics. El portavoz ha leído el fragmento en el que dice: "Se recibe de la Confederación Hidrográfica del Júcar aviso de aumento de caudal en la rambla del Poyo con un registro de 264 metros cúbicos por segundo en el aforo de Riba-Roja. Se activa la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla".

Asimismo, ha hecho referencia al plan de inundaciones de la C. Valenciana, que señala que la Generalitat debe "notificar, hacer seguimiento, movilizar recursos propios y pedir otros, vigilar e informar a la delegación y la subdelegación del Gobierno", ha dicho incidiendo en esa obligación autonómica de informar al Ejecutivo central.

"¿Cómo puede decir la consellera [Salomé Pradas] y Mazón que no tenían información cuando a las 12.20 horas hay una alerta hidrológica emitida por la CHJ y reconocida en documento oficial por Emergencias, que en virtud del plan de inundaciones tiene la obligación de tomar medidas y no tomó ninguna?", se ha preguntado el portavoz socialista, quien ha recordado que además, la Generalitat "desmovilizó" a los bomeros forestales que vigilaban el Poyo a las 15.00 horas de ese mismo día.

"No cabe la mentira en esto, es evidente que la CHJ, la delegada y las agencias actuaron con diligencia y eficiencia, pero hubo una ausencia generalizada en la asunción del mando único por parte de Pradas y de Mazon, que estaba desaparecido en El Ventorro y de sobremesa y no llegó hasta las 20.28 horas" al Cecopi.

No ha sido sólo el PSPV. También Compromís se ha colocado del lado de la delegada del Gobierno. Su síndic Joan Baldoví ha querido "remarcar" también esa alerta hidrológica de las 12.20 horas en el Poyo, que ha recordado fue emitida por el mismo gobierno autonómico a través de Emergencias. "El propio centro de Emergencias emite la alerta y envía a los bomberos, que luego retira inexplicablemente. Esto cierra muchas especulaciones", ha indicado.

Baldoví no se ha quedado ahí y ha recordado otras señales que no supo ver la Generalitat: "a mediodía Utiel estaba inundada, el Ejército por allí y en el 112 se recibían entre 1.000 y 2.000 llamadas por hora...se ha de ser bastante descuidado o incompetente para no saber lo que estaba pasando en esos momentos", ha zanjado.