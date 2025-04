Los residuos arrastrados hasta l'Albufera obligan a controles extremos durante todo el año

El Pleno del Consell ratificó ayer la contratación de emergencia del servicio de diagnóstico analítico de la repercusión de la dana del pasado 29 de octubre sobre l'Albufera, así como de detección de las necesidades de acción para su restauración íntegra. Con un coste de 642.699 euros, se ha estructurado en cinco lotes adjudicados a institutos y grupos de investigación de las universidades valencianas, que llevarán a cabo los estudios hasta el 31 de diciembre. El desbordamiento del barranco del Poyo transportó al menos 100 hm3 de agua hasta el humedal, arrastrando consigo una cantidad indeterminada de residuos y contaminantes de origen urbano, agrícola e industrial, con el consecuente impacto ambiental en un enclave ya muy amenazado.

Las líneas de trabajo incluyen la evaluación de los cambios en las comunidades biológicas, así como en la metagenómica de poblaciones y la identificación de contaminantes emergentes, y el análisis espacial y temporal de los cambios estructurales y cualitativos de los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, complementando las técnicas tradicionales de muestreo puntual con el uso de Sistemas de Información Geográfica (GIS). También se realiza un estudio del estado de las especies piscícolas y la posible presencia de tóxicos, así como sobre los cambios de la calidad y salinidad del suelo y su afección a la agricultura. Por último, se monitorizan los procesos de erosión y sedimentación en marjal, barrancos y lago, ya que estos datos son fundamentales para evaluar el desplazamiento de contaminantes y sedimentos que pueden afectar el funcionamiento del ecosistema.

Los daños de la dana en l'Albufera han evidenciado la necesidad de contar con herramientas como un Plan de Gestión Hídrica que garanticen los caudales ambientales que requiere el humedal. La Junta Rectora del Parc Natural abordó este martes esa reclamación recurrente de colectivos conservacionistas como Seo Bird/Life, que recordó a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, esa asignatura pendiente dentro de las normas de la Red Natura 2000. La exigencia vino a suscitarse con el debate sobre el reciente acuerdo entre la Generalitat y las comunidades de regantes del Xúquer y del Túria para enviar 24,3 hectómetros cúbico de agua hasta el año 2027.

El pacto, calificado de "histórico" por el 'president' Carlos Mazón la semana pasada, suscitó críticas por parte de Xúquer Viu y Acció Ecologista Agró por "sus puntos débiles". También generó no pocas dudas entre los pescadoers de El Palmar frente a la defensa cerrada del mismo por parte de los regantes. Pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar quedó al margen de dicho compromiso, a nadie se le escapa que la retirada de los dos contenciosos administrativos presentados por Consell y consistorio cierra la vía judicial. Se auguraba una reunión larga por la complejidad de los asuntos del orden del día y porque l'Albufera siempre suscita opiniones muy divergentes. Las previsiones se cumplieron ya que la convocatoria arrancaba a las once de la mañana y no concluía hasta pasadas las

El secretario autonómico Raúl Mérida, el conseller Vicente Martínez Mus y el presidente de la Junta Rectora, Carles Sanchis Ibor. / Levante-EMV

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, destacaba al abandonar en la reunión que el I Pacto del Agua “garantizará la salud medioambiental de l’Albufera en los próximos años, lo que representa un paso decisivo hacia la sostenibilidad y la conservación del entorno”. Así, no dudaba en calificar el acuerdo ratificado la semana pasada entre Generalitat, comunidades de regantes y Ayuntamiento de València, como un "avance histórico" en la protección del humedal. De ahí que agradeciera el "consenso", poniendo en valor la "implicación" de agricultores, regantes, asociaciones ecologistas, pescadores, cazadores, universidades, el sector empresarial del parque y el de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar.

Este pacto, ha asegurado, “surge de la sensibilidad demostrada por los regantes” ante los daños ocasionados por episodios climáticos extremos, como las inundaciones que afectaron a la Albufera el pasado mes de octubre. “Por fin hablamos de acuerdos, de gestión, de agua, de unión, de biodiversidad y, sobre todo, de un compromiso colectivo en torno a la Albufera”, ha añadido.

Representantes de los distincos colectivos integrados en la Junta Rectora del Parc Natural. / Levante-EMV

Tal y como ha explicado Martínez Mus, el acuerdo busca garantizar la llegada de agua del Júcar y el Turia a l’Albufera durante el periodo denominado ‘La Perellonà’, que se extiende del 15 de octubre al 15 de mayo de los próximos años (2025-2027). “Gracias a este pacto, se asegura un suministro de 24,3 hectómetros cúbicos de agua en tres años, una cifra que supera las aportaciones estipuladas en el Plan Hidrológico”, ha explicado.

De esta cantidad, se destinarán 11 hectómetros cúbicos desde el sistema Júcar y 13,3 desde el sistema Turia, lo que representa un incremento significativo en la calidad y cantidad de agua disponible para el ecosistema de l’Albufera.

Con una vigencia de tres años, este pacto tiene la vocación de renovarse, siempre buscando el consenso entre todos los actores implicados en la gestión del agua en la región. “La firma de este acuerdo marca el fin de un periodo de litigios y conflictos, abriendo la puerta a una nueva etapa de colaboración y compromiso por el futuro de l'Albufera” ha celebrado el conseller.

Beneficios para el parque natural

El I Pacto del Agua ofrece numerosos beneficios para el parque natural. En primer lugar, durante el periodo de ‘La Perellonà’, se garantiza un hábitat óptimo para la invernada de aves, ya que la inundación invernal de los arrozales proporcionará zonas de descanso y alimentación. En segundo lugar, la reutilización de aguas de Pinedo para el riego en la acequia de Favara permitirá liberar caudales del río Turia, beneficiando así la inundación invernal del marjal norte de l’Albufera y del lago, lo que mitigará los problemas de intrusión marina y mejorará las condiciones para el cultivo del arroz.

Además, se asegura un flujo continuo de agua de calidad durante la fase de no cultivo del arroz, incluyendo 14,51 hectómetros cúbicos provenientes de la Acequia Real del Júcar. Esta acción controlada durante el otoño e invierno no solo mejorará la calidad del agua, sino que también facilitará un mayor contacto del lago con el mar, lo cual es crucial para la renovación de la vida piscícola del lago y la calidad de las capturas.

Martínez Mus ha concluido su intervención destacando que el agua “es un elemento esencial, el más esencial de todos. Sin agua no hay pesca, no hay biodiversidad, no hay agricultura, y, por lo tanto, no hay Albufera. Este acuerdo no solo representa un nuevo comienzo para la gestión del agua en el lago, sino que también sienta las bases para una colaboración a largo plazo que garantice la salud del ecosistema y el bienestar de todos los que dependen de él”.