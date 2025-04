Una aplicació detecta en temps real els vents extrems coneguts com ‘rebentades’

L’equip d’investigació Climatoc-Lab del Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE), centre mixt de la Universitat de València (UV), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i de la Generalitat Valenciana, ha desenvolupat una ferramenta que permet monitorar en temps real els vents extrems associats a tempestes, coneguts com a ‘rebentades’ o downbursts, en la Comunitat Valenciana. L’aplicació, anomenada Downburst MXO, permet la detecció en temps real d’estos fenòmens, utilitzant la xarxa de més de 700 estacions meteorològiques de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Els vents extrems associats a tempestes representen un fenomen meteorològic sever, ja que poden aconseguir intensitats similars a les d’un tornado i afectar amb intensitat a les comunitats i infraestructures. En l’escenari actual de canvi climàtic, el projecte Downburst, finançat pel programa d’excel·lència Prometeu de la Generalitat Valenciana i liderat pel Climatoc-Lab i la Plataforma Temàtica Interdisciplinària de Clima i Servicis Climàtics (PTI+ Clima) del CSIC, investiga els efectes potencials del calfament global sobre el risc de vents extrems associats a tempestes a la regió mediterrània valenciana, amb un enfocament en la millora de la seua detecció, atribució i predicció.

Este primer servici de monitoratge en temps real de ‘rebentades’ pot ser molt útil per a millorar les tasques de vigilància del fenomen

Segons César Azorín, científic del CSIC que lidera el Climatoc-Lab i el projecte Downburst, «els resultats preliminars apunten al fet que el calfament global podria estar incrementant la freqüència i severitat de les rebentades a causa de canvis en la termodinàmica. El fenomen dels downbursts és de molt difícil predicció i posa en risc a la seguretat aèria o a la propagació dels incendis forestals, entre altres. Per tant, este primer servici de monitoratge en temps real de ‘rebentades’ pot ser molt útil per a millorar les tasques de vigilància del fenomen i dels seus impactes immediats», assegura.

Accés gratuït

A esta aplicació web es pot accedir de manera gratuïta a través de les pàgines d’Avamet, Climatoc-Lab i del projecte Downburst. El sistema es basa en un algorisme que llig constantment les dades actualitzades cada deu minuts de totes les estacions d’Avamet, i identifica de manera automàtica si està ocorrent un fenomen de rebentada en funció de canvis bruscos en les variables de referència com a vents forts acompanyats de canvis en la temperatura, humitat, precipitació o pressió atmosfèrica.

Cada un dels esdeveniments registrats són al seu torn verificats per l’equip d’investigació del projecte Downburst

Allí on es complixen els criteris establits, l’aplicació web Downburst MXO assenyala la ubicació amb un símbol representatiu. A més, el sistema notifica al propietari de l’estació perquè comprove la veracitat de l’esdeveniment i puga fins i tot aportar altres dades com a danys generats en la zona (caiguda d’arbres, torres elèctriques, murs, etc.), fins i tot fotografies i vídeos. Cada un dels esdeveniments registrats són al seu torn verificats per l’equip d’investigació del projecte Downburst, i passen a formar part d’una base de dades de ‘rebentades’.

El sistema està ja operatiu i té previst actualitzar-se periòdicament amb millores en el seu funcionament i informació, com la classificació d’esdeveniments de rebentada per tipologia (sec, humit, càlid, etc.) o l’automatització sota demanda d’alertes per a entitats públiques i privades interessades en la seua utilització amb diferents fins.