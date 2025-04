El cruce de llamadas entre Mazón, Pradas y Mompó revela que sí se habló con el "president" sobre el Es Alert

El cruce de las llamadas entre Carlos Mazón, Salomé Pradas y Vicent Mompó, que van conociéndose a cuenta gotas desde el 29 de octubre, revela que sí se consultaba al presidente de la Generalitat sobre el Es Alert, el mensaje que se envió a las 20.11 horas de la noche del 29-O. Un mensaje "erróneo y tardío", según la magistrada de la dana, porque llegó cuando la gran mayoría de las 228 víctimas mortales ya había fallecido.

Las horas en que se produjeron las llamadas entre los tres responsables políticos son clave. Pero sólo han podido conocerse a partir de la declaración de Salomé Pradas, que ha aportado un acta notarial con el registro de llamadas de su teléfono el 29-O. A las que se suman las comunicaciones que Mazón admitió en su conferencia en un hotel de Madrid. Y que ahora pueden cruzarse con las declaraciones que Vicent Mompó hizo al programa de La Sexta 'Salvados', en las que explicaba de qué habló con Mazón, aunque sin mostrar el listado de llamadas porque, aseguró, las borra de su terminal y sólo mantiene las pendientes de devolver.

Vicent Mompó explicó que se informó al jefe del Consell para trasladarle "preocupación de cosas que no nos gustaban, que no cuadraban o que estaban tardando de la reunión del Cecopi, pero no era para darle más información". Mompó no recordaba qué le respondía Mazón, pero sí que una de las comunicaciones con Mazón era "sobre el tema de la alerta, si afectaba a una comarca o a toda la provincia".

Una afirmación que coincide con lo que declaró la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el lunes: que a las 19 horas advirtió de los problemas que causaba el barranco del Poyo en Paiporta, cuando el mensaje Es Alert iba a enviarse sólo a los municipios ribereños del río Magro.

Una información que al cruzar lo que reveló Mompó con el horario exacto de las llamadas entregadas por Salomé Pradas al juzgado de Catarroja y el listado que hizo público Mazón en un desayuno informativo celebrado en Madrid el 24 de febrero constatan que Mazón era informado de algunas de las decisiones del Cecopi y del envío del Es Alert.

Según el registro de llamadas de Salomé Pradas, la consellera de Interior intenta localizarlo, pero finalmente Mazón no responde a sus llamadas hasta las 17.37 horas del 29-O, con el Cecopi ya en marcha. Mazón y Pradas hablan ahí dos minutos. A las 17.46 horas Mazón habla vía Whatsapp con Mompó. Y a las 18.16 horas (ya con el Cecopi interrumpido de forma presencial para "decidir qué hacer") Pradas y Mazón vuelven a mantener una conversación de siete minutos. Comunicación que se repite a las 18.25 horas (43 segundos) y 18.30 (38 segundos).

El informe que ya posee la jueza de Catarroja que instruye el caso revela que a partir de las 18.30 horas Pradas ya no consiguió ponerse en contacto con Mazón a través del teléfono hasta las 19.43 horas. La hora clave, ya que es justo cuando empieza a desbordarse el barranco del Poyo (18.30 horas) y cuando Bernabé asegura que pone sobre la mesa del Cecopi los problemas en Paiporta (19 horas).

De hecho, el listado de llamadas de Pradas revela que la entonces consellera responsable de emergencias intenta ponerse en contacto con Mazón a partir de las 19 horas. Y Pradas revela dos llamadas canceladas, una a las 19:10 y otra a las 19:36 horas. En total, más de una hora en la que la entonces consellera intentó hablar con el president y no lo logró.

Finalmente, Pradas pudo volver a contactar a las 19:43 horas durante 48 segundos y también a las 20:10 horas, un minuto antes del envío del mensaje ES Alert.

Presidencia de la Generalitat intenta desligar las llamadas a Mazón del envío del mensaje Es Alert, sobre todo la producida con Pradas un minuto antes del envío: "Como puede acreditar cualquier técnico y todos los miembros y asistentes al Cecopi, el envío del sistema ES-Alert no se articuló (ni muchísimo menos) en un minuto".

"De hecho, como ha asegurado la delegada del Gobierno en sede judicial, -insisten en Presidencia- los técnicos estuvieron más de media hora enfrascados en el procedimiento técnico para su envío (con el texto ya decidido y la orden dada, se retiraron a otra sala ellos solos a enviarlo)".

Según Presidencia, "a pesar de que la orden ya estaba dada tras el acuerdo del Cecopi sobre contenido y receptores del mismo, a las 20:00h y tras la llamada del secretario de Estado de Medioambiente (llamada acreditada también en sede judicial), Pradas acude expresamente a la sala donde están los técnicos enviándolo (con la orden ya dada, insistimos) para urgirles a acelerar el proceso al máximo porque le acababan de comunicar que la presa de Forata podía colapsar".

"A las 20:10 horas, por lo tanto, habían pasado más de 10 minutos desde que la propia Pradas había pedido expresamente que el mensaje se lanzara con absoluta urgencia, y más de media hora desde que los técnicos estaban preparando el envío del mensaje que había acordado el plenario del Cecopi", concluyen desde Presidencia.