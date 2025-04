Pilar Bernabé inicia la carrera para intentar ser la segunda alcaldesa socialista de València

Pilar Bernabé «inició estudios» en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València, pero no es licenciada, según el Portal de Transparencia del Gobierno y la web de la delegación. Sin embargo, en la del PSOE figuraba hasta hace horas como «licenciada» en los estudios citados. Ya no. Desde ayer aparece de forma correcta. Ferraz ha corregido tras destaparse este «error» sin mala fe, según el PSOE. Para el PP, «ya no es delegada del Gobierno, sino de la mentira». A.G. València