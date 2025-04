Mazón: "Estuve perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido este miércoles que estuvo "perfectamente comunicado" durante el día de la dana. El jefe del Consell rechaza así que la que ese día era la máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas, no fuera capaz de localizarle entre las 18.30 y las 19.43 horas, una franja en la que según el listado aportado por la exconsellera a la jueza no hay comunicación entre ambos pese a ser los momentos más críticos de la riada y que Pradas lo intenta en hasta dos ocasiones, a las 19.10 y las 19.36 horas.

Mazón ha defendido desde Algemesí que este listado telefónico de Pradas demuestra que no estuvo incomunicado el día de la dana, un "bulo" que según el president ha sido difundido por la izquierda. "No sólo no estuve ilocalizado ni ilocalizable, sino que estuve perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel a quien yo pude llamar. Fue así en cualquier caso", ha remarcado.

El president ha insistido en que habló con Pradas "a lo largo de todo el día" y ha tratado de exhibir transparencia, asegurando que "nadie ha dado tantas cuentas públicas" como él pese a las reiteradas negativas del Consell a solicitudes de información de la oposición en las Corts como su registro de llamadas, los trayectos de los coches oficiales o las imágenes de las cámaras de seguridad del Palau, que el día previo la Generalitat reconoció haber borrado sin hacer una excepción a lo que marca la ley.

Sobre este último punto, que la izquierda ha seguido denunciando hoy como un borrado intencionado para eliminar pruebas, Mazón ha explicado que se conservan las imágenes del Cecopi pero no las del Palau porque tienen diferentes normativas, que se "cumplen" en ambos casos.