Morant descarta "absolutamente" una moción de censura a Mazón

No habrá moción de censura a Carlos Mazón en las Corts. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha cerrado la puerta definitivamente este miércoles tras reunirse con el grupo parlamentario socialista de las Corts al considerar que la iniciativa, por la que sigue presionando Compromís, está condenada al fracaso dado el apoyo de Vox al jefe del Consell. La socialista ha insistido en reclamar elecciones anticipadas.

Tras semanas especulando con esa posibilidad, Morant ha sido tajante y ha señalado que la moción de censura está "absolutamente descartada" porque "no dan los números". "No es un instrumento útil para echar a Mazón", ha indicado la de Gandia, que entiende que dar el paso para perder la moción sería "contribuir a reforzar" al president. Ha agregado además que el PSPV "nunca" presentará una moción de censura "apoyada por Vox".

La socialista ha pedido "respeto" a esta decisión definitiva del PSPV después de que Joan Baldoví, síndic de Compromís, insistiera minutos antes que la puerta a la moción de censura seguía "abierta". "De la manera que sea, como sea y con quien sea", ha dicho el valencianista.

Baldoví, pese a que la aritmética parlamentaria para desalojar a Mazón con una moción de censura no cuadra sin Vox, había defendido que "cada vez estamos más cargados de razones" y volvió a instar a Morant a una "reunión más formal" cuando su agenda lo permita.

"Censura política" al "nuevo pacto PP-Vox"

Tras enterrar la moción de censura, Morant ha defendido que lo que hace el PSPV es una "censura política" a través de la enmiendas a la totalidad presentada por su formación a los Presupuestos de la Generalitat y a la ley de Acompañamiento y que se debaten este miércoles en las Corts, para las que al igual que la moción de censura tampoco dan los números y serán rechazadas. La líder de los socialistas valencianos ha cargado con dureza contra lo que considera el "pacto renovado" entre PP y Vox.

Un pacto que "destruye derechos" y que en opinión de Morant es "más franquista" que el sellado entre Mazón y Vox a inicios de legislatura para conformar un gobierno de coalición. Para la también ministra de Ciencia, las cuentas y la ley de acompañamiento incluyen un "discurso racista y xenófobo" y "destruye derechos de las mujeres, de trabajadores y empresarios y el derecho a la ciencia. Nos quieren hacer más ignorantes", ha resumido.

Morant ha vuelto a ligar al PP con Vox, acusando a Mazón de entregarse a esta formación a través de cesiones en los presupuestos para intentar "reconstruir" su imagen política. También ha implicado en esto al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha metido en el mismo "pack" que Mazón y Santiago Abascal como "responsable" de la situación actual y de las "negligencias" cometidas por el Consell el pasado 29 de octubre.

Asimismo, Morant ha insistido en que “por acción o por omisión Mazón condicionó toda la gestión de la emergencia e hizo que esa tarde el Consell no estuviera haciendo lo que tocaba que era vigilar los barrancos y alertar a la población” y ha asegurado que “cuando uno no tiene nada que esconder presenta pruebas, no las borra”. Además, ha instado a Mazón a “explicar por qué puso al frente de las emergencias a alguien que no tenía ni idea y que ignoró las advertencias de vigilar los barrancones y cómo es posible que su vicepresidencia ante el aviso de desbordamiento solo respondió ‘jope si necesitas algo, nos dices’”. “No hay nadie al otro lado, la Generalitat se borró de la emergencia el 29 de octubre y también se ha borrado ahora de la reconstrucción, solo les interesa reconstruirse ellos mismos”, ha concluido.