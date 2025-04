PP y Vox tumban la petición del PSPV para recuperar los actos del día de las Corts

El PSPV ha presentado una solicitud formal a la Mesa de las Corts para recuperar los actos conmemorativos del 25 de abril, día de las Corts, tras conocer que Vox ha decidido suprimirlos este año por la "tensión política" actual, como adelantó Levante-EMV, una medida para la que ha contado con el apoyo del PP.

Tras reunirse los síndics durante unos minutos tras el pleno celebrado este miércoles en el parlamento valenciano, la petición de los socialistas ha sido rechazada. Será el primer año desde 1994 que no se celebre este día, que recuerda la batalla de Almansa y la derogación de los fueros valencianos tras la implantación del Decreto de Nuevo Planta en 1707.

Los representantes de PP y Vox ya habían adelantado antes de la sesión su escasa predisposición a rectificar la iniciativa, que parte de la presidenta del propio parlamento autonómico, Llanos Massó. El síndic popular, Juanfran Pérez Llorca, defendió que no es momento para este acto: "No estamos para fiestas ni celebraciones, no lo veo tan trascendentes", señaló al respecto.

Llorca aseguró que "no hubo objeción" a esta supresión en la Mesa celebrada el martes, en la que está representado Compromís a través de María Josep Amigó pero ya no el PSPV, quien perdió su puesto tras la renuncia de Gabriela Bravo. Según el portavoz, Amigó "tampoco" mostró oposición.

José María Llanos, síndic de Vox, ha coincido con el popular en que "no estamos para celebraciones" por la "crispación y polarización" política, a lo que ha sumado el golpe de la dana.

Los socialistas sí han tratado de revertir la situación y recuperar los actos conmemorativos al entender que la decisión es "absolutamente injustificada" y que se toma "sin consenso" de los grupos parlamentarios. "Supone una ofensa a la memoria, la dignidad y el respeto a los valencianos y a sus instituciones de autogobierno", señalan en el escrito presentado a la Mesa.

El documento, firmado por el síndic José Muñoz, añade que la medida "rompe sin ninguna justificación una tradición firmemente enraizada i con un sentido profundamente democrático y de reivindicación de las señas de identidad valencianas".

Por su parte, Joan Baldoví consideró "muy grave" la supresión de los actos conmemorativos, que en su opinión demuestran "el poco interés de Vox por prestigiar una institución centenaria". Y lamentó que PP y Vox "vuelven a pasar el rodillo".