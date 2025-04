Exigen al Gobierno que exima a los inmigrantes del padrón para regularizarse tras la dana

Decenas de organizaciones sociales exigen al Gobierno español que "de manera urgente dicte una instrucción a la Oficina de Extranjería de València para que se exima del requisito del empadronamiento a las víctimas de la dana con para que puedan acogerse al proceso de regularización, que acaba el próximo 14 de mayo".

Desde que el pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó esta medida extraordinaria, las entidades y colectivos de personas migrantes han solicitado reiteradamente que se admita la presentación de documentación alternativa al padrón que pruebe la residencia efectiva en alguno de los municipios afectados por la dana con anterioridad al 4 de noviembre. Sin embargo, "la Oficina de Extranjería ha insistido recientemente en que para resolver las solicitudes se debe estar empadronado/a actualmente en un municipio de la provincia de València", denuncian.

Una mujer mira las viviendas destrozadas por la dana en Chiva. / EFE

Según las organizaciones, "si no se exime de este requisito, miles de vecinos y vecinas (aproximadamente 14.000), que disponen de pruebas de que residían en las zonas afectadas antes del 4 de noviembre (tarjeta sanitaria, certificados de escolarización, recibos de suministros, informes de servicios sociales, etc.), quedarán condenados y condenadas a permanecer en situación administrativa irregular".

El via crucis del padrón

A pesar de que es una obligación de los municipios empadronar a sus habitantes, las dificultades para acceder al empadronamiento son muchas y, a veces, casi insalvables para las personas sin permiso de residencia o trabajo. Estas personas viven en habitaciones alquiladas, en bajos sin cédulas de habitabilidad, en infraviviendas o incluso en situación de calle, y carecen de un contrato de arrendamiento o de permiso de los propietarios y propietarias para empadronarse, explican las entidades.

Esta es una realidad muy común entre las capas más vulnerables y, aunque los ayuntamientos "deberían empadronarlas en centros municipales como casos especiales" -como establece la normativa del padrón- muchos municipios no lo hacen y otros se demoran año en conceder el empadronamiento especial, hecho que las entidades han denunciado en repetidas ocasiones.

El padrón es la llave del resto de derechos y servicios sociales básicos. Pero además ahora es también el requisito para que estas personas, muchas de ellas que ya trabajan y aportan al país, y son vecinos y vecinas de las localidades de la dana, puedan "regularizar su situación y vivir en condiciones dignas", reivindican.

Dos mujeres, una de Afganistan y otra de Siria, cocina comida para toda la comundiad migrante del hotel de Picanya / JM López

Concreciones

Las organizaciones sociales explican que ya se dirigieron en febrero al Ministerio de Inclusión y Migraciones y a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana "reclamando la admisión de la documentación alternativa al padrón en el proceso de regularización".

Primero se indicó desde la Oficina de Extranjería que se iba a aceptar la presentación de informes sociales de residencia efectiva como alternativa al padrón. "Ante la vaguedad de esta respuesta (qué modelo de informe, quién lo debe emitir, qué debe aportar la persona solicitante…), las organizaciones nos dirigimos a la Oficina de Extranjería de València pidiendo concreciones", explican.

El pasado lunes, 7 de abril, la Oficina respondió que el informe “debe ser expedido en un modelo normalizado” por los ayuntamientos afectados, “certificado por la autoridad pública superior correspondiente”, sólo se expedirá a quienes “Servicios Sociales Municipales tenga la constancia efectiva de que esos usuarios han estado utilizando de manera constante los recursos de ayudas municipales” y advirtió de “que hay Ayuntamientos que no contemplan la emisión”.

Pero, además, la Oficina impuso el requisito del empadronamiento: “Que se disponga de dicho informe, no implicará que el ciudadano extranjero no tenga que estar empadronado en un municipio de la provincia de Valencia para poder presentar su solicitud de residencia dana. Es decir, que para poder ser resueltas las solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenida dana por nuestra parte, tenemos que tener la garantía de que estos ciudadanos están empadronados actualmente en un municipio de esta provincia”, tal como consta en su respuesta.

Más dificultades

Peor el remedio que la enfermedad: "se ha pasado de exigir el empadronamiento a reclamar empadronamiento y certificado de residencia efectiva. Ahora las personas solicitantes de la regularización se deben enfrentar a numerosos obstáculos para conseguir el certificado del ayuntamiento (algunos municipios no están dispuestos a hacerlos; puede haber personas que no necesitaran hacer uso de los recursos municipales antes del 4 de noviembre, e incluso algunas personas no constan en los registros de Servicios Sociales porque se negaron de forma ilegal a atenderles precisamente por no estar empadronadas o por no llevar más de 6 meses empadronadas en el municipio) y, además, un certificado de empadronamiento de algún municipio valenciano", lamentan.

Por todo ello, las asociaciones piden que se dicten las instrucciones para que los ayuntamientos de zonas afectadas por la dana tengan listos los informes y modelos para agilizar el padrón, que se prorrogue el plazo para la regularización de migrantes afectados por la dana y que la oficina de Extranjería exima el padrón como requisito indispensable y que se pueda demostrar la residencia efectiva con otros documentos.