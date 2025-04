Las llamadas de Pradas a Mazón coinciden con momentos críticos del día D

El cruce de las llamadas entre Carlos Mazón y Salomé Pradas revela que la entonces consellera de Interior y mando único de la emergencia del 29 de octubre llamó al presidente de la Generalitat en los momentos críticos de la barrancada y la riada de hace seis meses.

Las horas en que se produjeron las llamadas entre ambos responsables políticos son clave. Pero sólo han podido conocerse tras la declaración de Salomé Pradas, que aportó un acta notarial con el registro de llamadas de su teléfono el 29-O. A las que se suman las comunicaciones que Mazón admitió en una conferencia en Madrid.

Y que ahora también pueden cruzarse con la declaración de Pilar Bernabé ante la jueza y las declaraciones que Vicent Mompó hizo al programa de La Sexta 'Salvados', en las que explicó de qué habló con Mazón el 29-O. Mompó no mostró su listado de llamadas porque, aseguró, las borra de su terminal y sólo mantiene las pendientes de devolver.

Los momentos críticos en los que Pradas intenta contactar con Mazón, a veces sin éxito, fueron tres. Cuando Pilar Bernabé le ofrece la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la Generalitat (12.23 y 12.48 horas). Pradas llama a Mazón a las 12.52 horas, pero la llamada se cancela. La siguiente es a las 16.29 horas, media hora antes de la convocatoria del Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), que Mazón tampoco contesta al momento. Pero que sí responde a las 17.37 horas.

La consellera de Interior vuelve a llamar al presidente de la Generalitat, tras acordar un receso o «reunión sólo presencial del Cecopi» a las 18.16 horas (mantienen otras dos llamadas a las 18.25 y 18.30). Y Pradas vuelve a intentar contactar con Mazón cuando Bernabé alerta a las 19 horas que el Es Alert debe enviarse a toda la provincia, porque en Paiporta se están ahogando, según le advirtió la alcaldesa de Paiporta.

Hechos que coinciden con lo que Vicent Mompó explicó en el programa Salvados sobre el 29-O: «Se informó al jefe del Consell para trasladarle preocupación de cosas que no nos gustaban, que no cuadraban o que estaban tardando de la reunión del Cecopi, pero no era para darle más información». Mompó no recordaba qué le respondía Mazón, pero sí que creía que una de las comunicaciones con Mazón era «sobre el tema de la alerta, si afectaba a una comarca o a toda la provincia».

Mateo L. Belarte

El informe que ya posee la jueza de Catarroja que instruye el caso revela que Pradas, desde que recibe la información sobre el barranco del Poyo a las 19 horas no consiguió ponerse en contacto con Mazón a través del teléfono hasta las 19.43 horas. Cabe recordar que el barranco del Poyo había comenzado a desbordarse a las 18.30 horas del 29-O.

Finalmente, la consellera pudo volver a contactar con el «president» a las 19:43 horas durante 48 segundos y también a las 20:10 horas, un minuto antes del envío del mensaje ES Alert.

Presidencia de la Generalitat desliga las llamadas a Mazón del envío del mensaje Es Alert: «Como puede acreditar cualquier técnico y los miembros y asistentes al Cecopi, el envío del sistema ES-Alert no se articuló (ni muchísimo menos) en un minuto». «A las 20:10 horas -señalan- habían pasado más de 10 minutos desde que la propia Pradas había pedido que el mensaje se lanzara con absoluta urgencia, y más de media hora desde que los técnicos prepararon el envío del mensaje que había acordado el plenario del Cecopi», indica Presidencia.

Mompó afirmó por su parte ayer que «de ninguna manera» lo que dijo en Salvados «implica que el president Mazón tuviera capacidad operativa o participara en el envío del ES Alert».

"Estuve comunicado con todo el que me llamó" El president de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió este miércoles que estuvo «perfectamente comunicado» durante el día de la dana. El jefe del Consell rechaza así que la que ese día era la máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas, no fuera capaz de localizarle entre las 18.30 y las 19.43 horas, una franja en la que según el listado aportado por la exconsellera a la jueza no hay comunicación entre ambos pese a ser los momentos más críticos de la riada y que Pradas lo intenta en hasta dos ocasiones, a las 19.10 y las 19.36 horas. Mazón defendió desde Algemesí que este listado telefónico de Pradas demuestra que no estuvo incomunicado el día de la dana, un «bulo» que según el president ha sido difundido por la izquierda. «No sólo no estuve ilocalizado ni ilocalizable, sino que estuve perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel a quien yo pude llamar. Fue así en cualquier caso», ha remarcado. El president insistió en que habló con Pradas «a lo largo de todo el día» y ha tratado de exhibir transparencia, asegurando que «nadie ha dado tantas cuentas públicas» como él pese a las reiteradas negativas del Consell a solicitudes de información de la oposición en las Corts como su registro de llamadas, los trayectos de los coches oficiales o las imágenes de las cámaras de seguridad del Palau, que el día previo la Generalitat reconoció haber borrado sin hacer una excepción a lo que marca la ley. Sobre este último punto, que la izquierda continuó denunciando ayer como un borrado intencionado para eliminar pruebas, Mazón explicó que se conservan las imágenes del Cecopi pero no las del Palau porque tienen diferentes normativas, que se «cumplen» en ambos casos.

