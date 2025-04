El PP de Mazón rechaza el congreso que pide Camps y no ve una amenaza en el 'expresident'

El PPCV de Carlos Mazón no tiene miedo al retorno de Francisco Camps. El expresident, que lleva semanas reclamando la celebración del congreso autonómico para "relanzar" un partido que según él "languidece" desde hace una década, está decidido a anunciar en mayo su candidatura para volver a liderar el partido casi 15 años de su dimisión, tal como publicó ayer este diario, con un gran acto en València al que ya hay cerca de 1.400 asistentes confirmados. Pero el pulso de Camps no parece inquietar a la dirección autonómica, que se mostró ayer ajena a sus movimientos orgánicos. "No nos inquieta", señalaban desde la cúpula del PPCV, donde ni se ve inminente un cónclave cuya convocatoria depende de Génova ni parecen ver una amenaza en Camps.

El secretario general de los populares valencianos, Juanfran Pérez Llorca, explicó en una entrevista en À Punt que tiene "muchísimo respeto" por la figura del expresident, con quien "se ha producido una injusticia", dijo en referencia a su periplo judicial del que culpó a la izquierda. El 'dos' de Mazón en el PP valenciano consideró "perfecto" que celebre un "acto con amigos y seguidores", si bien adelantó que él no acudirá pese a haber sido invitado a este y a otras citas anteriores.

Asimismo, Llorca se posicionó en contra de activar el congreso autonómico este verano, como marcan los estatutos y como reclama Camps con insistencia. "No vería con buenos ojos un congreso este año. Nuestra labor ha de ser la reconstrucción. No creo que sea el año, ya llegará el momento", dijo pese a proclamarse como "defensor" de este tipo de procesos para que la militancia autonómica elija a su líder en ese territorio, un argumento compartido con el expresident Camps.

En todo caso, esa decisión no está en manos del PPCV sino del PP nacional, quien tiene la potestad de activar los congresos regionales. La dirección autonómica considera improbable que lo convoque en 2025 e insiste en que "no es momento de congresos", pero se declara "preparada" si se diera el caso y niega que el partido atraviese momentos de "debilidad" interna.