Salomé Pradas ante la jueza: "Hubo 19.821 llamadas al 112, que llegó a colapsar, pero no tuve conocimiento directo"

"Hubo 19.821 llamadas al 112, y eso evidencia la magnitud de ese día, me consta que llegó a colapsar el 112 y que no se pudo atender algunas llamadas aunque el servicio estaba reforzado, no sé si por problemas técnicos o alguna otra causa, no tuve conocimiento directo. Entre mis funciones no está atender esas llamadas ni hacer un seguimiento, eso le correspondia a los técnicos de la sala y a los técnicos de emergencias... Esas llamadas no llegaban al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado)", admitió la consellera de Justicia e Interior y responsable de las emergencias el 29 de octubre, Salomé Pradas, en la declaración ante la jueza y los fiscales de la dana, el pasado viernes 11 de abril. Una comparecencia cuya transcripción ha sido notificada hoy a las partes personadas en la causa y a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Una declaración que, como también informó Levante-EMV, también se grabó pero que no se notificará a las partes para evitar que acabe publicada en los medios de comunicación. Los abogados personados podrán comprobar en sede judicial que la transcripción facilitada recoge fidedignamente la grabación audiovisual, pero no tendrán acceso al video de la grabación de Salomé, según confirman fuentes conocedoras de la decisión.

Salomé Pradas se escudó en su falta de experiencia para justificar las decisiones, o la falta de ellas, que se adoptaron en la gestión de la emergencia tras las intensas lluvias que afectaron a cinco comarcas de la provincia de Valencia. La exconsellera también apuntó que debido a su falta de experiencia ella se apoyaba en los técnicos . También protegió al presidente de la Generalitat Carlos Mazón y lo desligó de la toma de decisiones y uno de los puntos clave: el retraso, que negó, en el envío del Es Alert de las 20:11 horas. La mayoría de las víctimas, si no todas, ya habían fallecido cuando se envió a los móviles. Aunque el registro de llamadas que aportó la misma Pradas durante su declaración demuestra que las llamadas de la consellera y mando único de la emergencia a Mazón coinciden con momentos críticos del 29-O. De hecho, la exconsellera intentó hablar con el ‘president’ cuando la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé le ofreció la UME(Unidad Militar de Emergencia) y le alertó sobre el caudal del barranco del Poyo, ya desbordado, y conversó un minuto antes del envío del Es Alert a las 20.11 horas.

En la declaración ante el juzgado de Catarroja y a preguntas de la magistrada instructora, Salomé Pradas declaró que "en materia de emergencias tenía un cargo institucional. Había órganos tecnicos y funcionarios correspondientes. Las medidas las proponian los técnicos. Cuando se constituye el Cecopi hay un comité asesor y una dirección operativa de la emergencia".

"Los planes de emergencias, según le explicaban los técnicos de emergencias, estan diseñados para una aplicacion con automatismo para no tener que pensar ni tomar decisiones", explicó. Al tiempo que admitía que ella "no tenía conocimientos técnicos. Es licenciada en derecho, ha ejercido la abogacía y no había ejercido ningun cargo institucional político hasta el momento, aunque llevaba 10 años en política, no había ejercido ningún cargo institucional relacionado con emergencias y por tanto, no tenía experiencia ni conocimientos", según recoge el acta judicial de su declaración.

Salomé Pradas, que llegó al cargo de Justicia e Interior en julio de 2024 tras la salida de Vox del Consell, admitió que "no tenía asesores en materia de emergencias, el gabinete de la conselleria de Justicia e Interior se componía de: una jefa de gabinete, un jefe de prensa, un asesor de asuntos parlamentarios (que es el que tiene relaciones con las Corts) y un asesor de asuntos generales. No habíaa asesores de emergencias", admitió.

Aunque sí señaló que el día 29-10-24, "había en la sala presentes, en el Cecopi, alrededor de la mesa más de 100 años de experiencia: allí estaba el secretario autonómico de Emergencias, [Emilio Argüeso]; el señor [Alberto Javier] Martin que es el director general de Emergencias bombero de profesión; dos miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias); el subdirector general de Emergencias,el señor [Jorge] Suárez; el señor [JoséManuel] Basset que era el jefe operativo y es jefe del ConsorcioProvincial de Bomberos y un oficial. A media tarde llegó tambien el director gerente de las Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de emergencias, Raúl Quílez) y telemáticamente también había más gente, la delegada [del Gobierno] estaba en una pantalla, su equipo la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), la Aemet (Agencia estatal de meteorología), Guardia Civil, Policía y todos ellos con experiencia sobrada para aconsejar al Cecopi, para hacer frente a las emergencias", declaró Salomé Pradas el pasado 11 de abril.

Precisamente contra estos organismos estatales es contra los que carga Pradas en su declaración ante el Juzgado dePrimera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. De Pilar Bernabé, Pradas declaró que "la delegada del Gobierno y ella eran las no expertas en la materia, sino representantes intitucionales, y los expertos eran los que tenian que coordinar".