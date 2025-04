Las contradicciones de la declaración de Salomé Pradas

La transcripción judicial de la declaración el 11 de abril de Salomé Pradas, mando único de la emergencia durante el 29 de octubre, revela contradicciones con ella misma. Y también con las explicaciones que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ofreció a la jueza y los fiscales de la dana el 14 de abril. Pradas podía mentir, al comparecer como investigada, y sólo respondió a su abogado. Bernabé estaba obligada a decir verdad y responder a la jueza y el fiscal de la dana, y los 40 abogados personados (38 acusaciones y las defensas de los dos investigados)

La activación de la UME

Según Pradas «la UME (Unidad militar de emergencias) estaba ya solicitada desde las 14 horas y en activo, antes de la 17 horas para la 1ª emergencia y para Valencia a las 20.30 horas, la UME estaba presente pero faltaba su activación, que le corrrespondia al gobierno. El Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) la pidió a las 20.30». Pilar Bernabé declaró que ofreció la UME a Pradas a las 12.23 horas. Y a las 14.33 le insistió: «Pídeme la UME». Además, dos miembros de la UME asistieron de forma presencial al Cecopi, constituido desde las 17 horas del 29-O, como se observa en todas las imágenes. Sin embargo, Pradas negó días después de la dana que la delegada le ofreciera el despliegue de UME «en un punto concreto». Aunque un audio captado por TVE el 29 la desmintió, ya que se podía escuchar a Pradas hablando con su equipo de ese ofrecimiento.

Los correos de la CHJ

¿Llegaban o no llegaban los correos de la CHJ (Confederación hidrográfica del Júcar)? Pradas insiste, como la Generalitat, en un presunto «apagón informativo» por parte de la CHJ. «Fue muy tarde cuando avisaron por la CHJ, por email, a la Generalitat Valenciana y no al Cecopi, que la barrancada ya se habia producido. Fuimos conscientes de lo ocurrido sobre las 21 horas. Mi jefa de gabinete es de Benetússer, y si ella lo hubiese sabido habría avisado. Otra persona allí sentada era de Paiporta por lo que evidentemnente no lo sabían». Una clara contradicción con lo que la delegada del Gobierno Pilar Bernabé declaró el 14 de abril: que a las 19 horas transmitió a Pradas y al Cecopi la alarma de la alcaldesa de Paiporta de que el municipio estaba inúndándose (el Poyo comenzó a desbordarse a las 18.30 horas).

Sin embargo, la versión de Pradas es que «nadie me habló de la peligrosidad del barranco del Poyo». Aunque a renglón seguido admitió en su declaración que «les comentaron que habia una alerta activada [desde las 12.10 horas cuyo seguimiento hacía la CHJ. La CHJ emitio las tres bajadas de caudal consecutivas, pero no se habló de desbordamientos ni de lo que luego aconteció, no me avisaron en ningun momento que el barranco del Poyo se podria desbordar».

Europa Press

De hecho, Pradas sí relató a la jueza «los tres avisos de la CHJ de las 13.40, a las 15 y algo y a las 16.13 horas, a la Generalitat por email. Ellos tienen la utilidad del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) y por 3 veces bajan el caudal y la alarma, y hasta las 18:43h no hay ninguna informacion sobre caudal por parte de la CHJ. En el Cecopi no se verbaliza esa subida de caudal remitida por email a las 18.43h, esa información no llega».

Y añadió: «A las 18:43, en el aviso de la CHJ, indicaba 1º, 2º y 3º aviso de caudal, pero nunca les llegó, lo cual denota que hubo avisos que nunca nos llegaron». Dehecho, la CHJ es la principal diana hacia la que Pradas dirige sus dardos. «La actuacion de la CHJ fue negligente y ausente: comentaba cuestiones que podían llevar a los técnicos a errores, pusieron el foco en la presa de Forata, no avisaron del desbordamiento del Magro, no avisaron de la barrancada del Poyo hasta que hubo pasado, no avisaron de su magnitud». Respecto a la presa de Forata, Pradas sí relata que llegaba información del "caudalímetro

Achaca al gobierno la responsabilidad del Es Alert

Sobre el mensaje de las 20.11 horas, el ES Alert, Pradas declaró que «no está regulado en ninguna norma nacional. Hay un protocolo del ministerio que me traslado el señor [Jorge] Suarez (subdirector general de Emergencias], hay un documento provisional que se tiene aún que aprobar por la comisión nacional de Protección Civil». Aunque añade que este protocolo «establece que el ES Alert es competencia de la dirección general de protección civil del Estado» aunque «la directora de que dependía estaba en Brasil, pero la delegada del gobierno tampoco lo propuso», asestó. Según Pradas se decidió enviar el Es Alert a las 19 horas (que Bernabé sitúa una hora antes).

Las llamadas al 112

«Hubo 19.821 llamadas al 112 y eso evidencia la magnitud de ese día. Me consta que llegó a colapsar el 112 y que no se pudo atender algunas llamadas aunque el servicio estaba reforzado, no sé si por problemas técnicos o alguna otra causa. No tuve conocimiento directo. Entre mis funciones no está atender esas llamadas, ni hacer un seguimiento, eso le correspondía a los tecnicos de la sala y a los tecnicos de emergencias, que esas llamadas no llegaban al CECOPI, porque estan en salas diferentes, en edificios distintos, que no le llego ninguna llamada de Paiporta, Chiva etc, estaban centrados en utiel requena y forata.». Aunque a renglón seguido señaló que «hubo dos informes del 112 esa mañana y otro a las 16.30 horas y ninguno más».