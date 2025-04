Casi 110.000 jóvenes valencianos podrían votar si el Gobierno reduce la edad a 16

El Ministerio de Infancia está trabajando en una nueva Ley de Juventud que incluye la rebaja de edad para votar a los 16 años. Según apuntó la ministra Sira Rego (Sumar) es todavía un borrador que se debe negociar con el otro ala del Gobierno, pero de aprovarse, supondría que 110.000 jóvenes valencianos de 16 y 17 años (según datos del INE) podrían ejercer su derecho a voto.

Como explica Elena Martínez, presidenta del Consell Valencià de la Joventut, esto supondría cumplir una demanda histórica de las asociaciones juveniles en nuestro país, al tiempo que equipararse a otros países donde ya se puede votar con 16 como Alemania, Grecia, Malta, Austria o Bélgica. La propia Unión Europea ha pedido esta medida, en una recomendación enviada a España.

Sin embargo, la proposición ha generado mucho debate y también muchos sectores en contra, algo que para Martínez parte de los "prejuicios" que pesan sobre la juventud. "La gente cree que a los jóvenes les da todo igual y no es así, lo vimos por ejemplo con la dana saliendo los primeros a ayudar a los afectados. Es una generación muy comprometida", explica.

Obligaciones sin derechos

Otro argumento que usan las asociaciones juveniles es el hecho de que los jóvenes de 16 años ya pueden trabajar, emanciparse y cotizar, pero no votar. "Es una edad en la que la persona comienza a tener ya una serie de obligaciones, pero no van acompañadas de derechos y de tener voz para decidir sobre ello", cuenta el Consell Valencià de la Joventut.

Por otra parte, la juventud genera mucha desconfianza en el resto de generaciones y en el debate público se les critica como posibles votantes de la ultraderecha. "Yo creo que hay muchísimos prejuicios ahí. Piensan que los jóvenes no tenemos una mirada crítica sobre las cosas", cuenta. Por otro lado, critica que "el debate no debería ser a quién votamos. No se plantea quitarle el derecho a voto a gente de otras edades solo por lo que votan, sólo a los jóvenes".

Para Martínez, el derecho a voto es una buena forma para que los jóvenes puedan implicarse más en política. "Hemos hecho varios estudios donde se ve que la desafección política de los jóvenes es cada vez mayor, y creo que bajar la edad de voto es una buena forma de atajarlo. Al final, si los jóvenes no pueden tener voz y no son escuchados ¿Cómo les vamos a pedir que participen más en política?", explica.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya se ha pronunciado en varias ocasiones en favor de adelantar la edad de voto a los 16 años. Desde Izquierda Unida, formación en la que milita Sira Rego, mostraron su apoyo a la medida con un mensaje en redes sociales: "Votar a los 16 es democracia. Porque ya trabajan, ya cuidan, ya opinan, ya decidan. También deben poder votar. Ampliar derechos. Reconocer a la juventud como sujeto político".

Ley electoral

Rebajar la edad de voto a los 16 años es sólo una de las medidas que el Gobierno planea incluir en la nueva ley electoral que piden los partidos. Esta es, sin embargo, la más polémica pues el ala socialista del Ejecutivo continúa con reticencias al respecto.

Las medidas que tienen visos de salir adelante son varias. La primera es la obligación de que los candidatos acudan a debates electorales en la televisión pública. En la pasada campaña electoral, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentaron en un cara a cara emitido en Atresmedia, pero el líder del PP rechazó asistir a otro debate de RTVE al que sí que fueron el propio Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz.

Otras reformas en la legislación son buscar un sitema electoral más proporcional al actual, vetar de los cargos públicos a las personas condenadas por terrorismo, impulsar el voto electrónico (esta medida también se ha encontrado muchas voces en contra) o regular las encuestas electorales y que deban ser transparentes ofreciendo los microdatos a los ciudadanos para que puedan analizar los resultados por su cuenta.