Nuevo presidente en la comisión científica de l'Albufera

La comisión científica del Parc Natural de l’Albufera tiene un nuevo presidente desde la semana pasada. Se trata de Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universitat de València. Sustituye así a Carles Sanchis Ibor, presidente de la Junta Rectora y en previsión de que en el futuro quien ostentara ese cargo no fuera científico. El acuerdo se alcanzó para los próximos tres años y a partir de ahí se iniciará una rotación en el cargo con criterios de género e institución a la que se pertenece para que no sea la misma universidad la que acapare la presidencia. Ese fue uno de los aspectos que se abordó en la última reunión del órgano rector del enclave y que salió adelante junto con cambios también en la composición de la comisión del agua. La situación del humedal tras el impacto de la dana fue otro de los capítulos que se trataron con las inversiones y actuaciones que las distintas administraciones han programado para paliar los enormes daños de las inundaciones del 29 de octubre. Esta misma semana el colectivo ambientalista Seo Bird/Life incidía en que l’Albufera «está lejos de alcanzar la normalidad pese al esfuerzo realizado». Casi seis meses, el marjal continúa sufriendo las secuelas del arrastre masivo de residuos y sedimentos, en particular los arrozales colindantes al tramo final del Barranco del Poyo, todavía con alteraciones notables.

Especialista en ecología de humedales

Antonio Camacho González (València, 1965) es doctor en Ciencias Biológicas. Director del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, y Catedrático de Ecologia de la Universitat de València, su investigación se enmarca en el ámbito de la Ecología de las aguas continentales, el cambio global y la Limnología, tanto en aspectos estructurales como, sobre todo, funcionales. Especialista en ecología funcional de lagos y humedales, sus investigaciones se centran en la ecología microbiana y los ciclos biogeoquímicos en las aguas continentales y, de forma particular, en las interacciones entre los microorganismos acuáticos y su papel en el ciclo del carbono y la relación de estos procesos con el cambio climático.

Antonio Camacho junto a Carles Sanchis Ibor, a quien sustituye al frente de la Junta Rectora / Francisco Calabuig

Además de investigación básica, que se refleja principalmente en sus publicaciones científicas, ha realizado también un buen número de trabajos de investigación aplicada y de transferencia. Durante la carrera investigadora ha realizado diversas estancias de investigación en países como Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Austria, entre otros, y ha sido cinco veces el jefe de expedición en campañas de investigación en la Antártida. Ha liderado el proceso de implementación en España de la Directiva Marco Europea del Agua y el de la Directiva Hábitats para los lagos y marismas. Desde 2010 hasta 2018 presidió, por elección, la Associación Ibérica de Limnología, entidad que agrupa a los científicos de España y Portugal que estudian ecología de las aguas continentales. Igualmente, ha sido jefe de la División de Ciencias Medioambientales de la European Academy of Sciences, y participa en los trabajos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), donde actúa como revisor español para el àrea de humedales (Wetlands Committee). También ha sido elegido recientmente como Presidente de la “European Federation of Freshwater Sciences”, entidad que agrupa a varios miles de científicos y técnicos europeos que investigan sobre el agua y los ecosistemas acuáticos. Es asesor de distintos ministerios y agencias científicas españolas y extranjeras, gobiernos regionales, así como organismos internacionales (BiodivERsA, European Space Agency, NOAA, UNESCO).

Su actividad científica ha sido reconocida con el premio de la Sociedad Española de Microbiología (1996-1997) y con el premio a la innovación medioambiental de la Fundación 3M en 2004. En cuanto a publicaciones científicas, hasta ahora ha producido un total de 135 publicaciones con papel protagonista en buena parte, ya sea como primer o último autor (director de la investigación). De estas publicaciones, cerca de dos tercios (88) son artículos científicos en revistas indexadas en el ISI Thompson-Reuters. correspondiente. Hasta la fecha ha dirigido 15 tesis doctorales y ha participado, en la mayoría de los casos como investigador principal, en treinta y siete proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas o mediante contratos Universidad-Empresa.

Reserva de la Biosfera

La candidatura de l’Albufera para ser Reserva de la Biosfera vuelve a la casilla de salida. La dana del 29 de octubre no solo provocó un enorme daño ambiental en el parque natural sino que retrasó el proceso participativo, un requisito clave para alcanzar el reconocimiento de la Unesco. Será a partir de mayo cuando se retome una fase de consulta que encalló a las primeras de cambio con la postura muy crítica de la Unió Llauradora i Ramadera. La asociación agraria la veía «apresurada, con poco tiempo y sin margen de maniobra». Tampoco dudó al calificarla como de «pantomima para el turismo».

Aunque el informe elaborado por la Fundació Assut se había remitido en diciembre de 2024 al Organismo de Parques Nacionales, se concedió un plazo extra atendiendo a que la dana había impedido recoger las valoraciones de todos los actores implicados en el espacio protegido. Algo que se sabía imposible sin contar con el consenso de los arroceros. La única opción era reiniciar el procedimiento y poder presentar la propuesta antes del próximo 31 de diciembre para que lo evalúe y lo apruebe, en su caso, el Comité MaB español en 2026 y el organismo dependiente de la ONU en 2027.