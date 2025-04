La candidatura de l'Albufera a la Unesco regresa a la casilla de inicio por la dana

Cambios en la comisión científica y en la del agua

La comisión científica del Parc Natural de l’Albufera tiene un nuevo presidente desde la semana pasada. Se trata de Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universitat de València. Sustituye así a Carles Sanchis Ibor, presidente de la Junta Rectora y en previsión de que en el futuro quien ostentara ese cargo no fuera científico. El acuerdo se alcanzó para los próximos tres años y a partir de ahí se iniciará una rotación en el cargo con criterios de género e institución a la que se pertenece para que no sea la misma universidad la que acapare la presidencia. Ese fue uno de los aspectos que se abordó en la última reunión del órgano rector del enclave y que salió adelante junto con cambios también en la composición de la comisión del agua. La situación del humedal tras el impacto de la dana fue otro de los capítulos que se trataron con las inversiones y actuaciones que las distintas administraciones han programado para paliar los enormes daños de las inundaciones del 29 de octubre. Esta misma semana el colectivo ambientalista Seo Bird/Life incidía en que l’Albufera «está lejos de alcanzar la normalidad pese al esfuerzo realizado». Casi seis meses, el marjal continúa sufriendo las secuelas del arrastre masivo de residuos y sedimentos, en particular los arrozales colindantes al tramo final del Barranco del Poyo, todavía con alteraciones notables